Star Wars: Eclipse z kolejnymi problemami. Scenarzysta gry odchodzi z Quantic Dream i szykuje własny projekt

Czego by nie powiedzieć o uniwersum Gwiezdnych Wojen, rozwój kolejnych projektów na różnych popkulturowych płaszczyznach jest całkiem płynny (ich jakość to już nieco inny temat). Żeby daleko nie szukać, ostatnie lata obfitowały w sporo gier wideo w odległej galaktyce - od zupełnie nowych konceptów, poprzez kontynuacje, na odświeżonych wersjach kończąc. Najbardziej odległa i tajemnicza jest pozycja od Quantic Dream. Jak się okazuje, chyba też najbardziej problematyczna - bo stale pojawiają się mało zachęcające informacje.

Star Wars: Eclipse straciło swojego głównego scenarzystę, który po blisko dekadzie pracy wyruszył szukać nowych wyzwań.

Oj, nie ma łatwego życia to Quantic Dreams. Choć ich wizja na papierze brzmi dość porządnie, wewnętrzne problemy pojawiają się raz za razem. Spore zamieszanie wywołała na przykład jakiś czas temu mobbingowa afera, która z kolei miała pociągnąć za sobą szereg problemów tyczących się rekrutacji. Już teraz wiadomo było, że Star Wars: Eclipse nie pojawi się wcześniej jak za kilka lat, a jakby tego było mało, po ponad 9 latach pracy z Quantic Dream odszedł Adam Williams, pełniący dotąd funkcję najważniejszego scenarzysty projektu.

Williams podziękował za możliwość współpracy na swoim profilu na LinkedIn, jednocześnie wstępnie zapowiadając własne przedsięwzięcie. Ma to być coś "bardzo innowacyjnego, bardzo wyjątkowego i, na razie, bardzo tajnego". Tę kwestię trzeba zatem odłożyć na bok, dopóki nie pojawią się kolejne wieści, w mocy pozostaje natomiast pytanie, jak duży problem oznacza to dla twórców Eclipse. Nie wiemy, w jakim stanie deweloper zostawił swoich kolegów - czy ukończył już swoje partie scenariusza, a jeżeli nie, to ile jeszcze zostało. Niezależnie jednak od tego, należy dopisać następny mało przyjemny rozdział w rozwoju tytułu.

Źródło: The Gamer