Star Trek: Infinite - Paradox Interactive prezentuje pierwszy gameplay trailer z gry strategicznej 4X

Właśnie zawitały do nas nowe informacje o zaprezentowanej na Summer Game Fest 2023 tytułowej grze Star Trek: Infnite. W ciągu minionych lat pojawiały się tworzone przez wielu twórców produkcje, których akcja rozgrywała się w tym kosmicznym uniwersum. Tym razem swoich sił spróbuje studio Nimble Giant Entertainment, które ma na swoim koncie już jedną dobrze ocenianą strategię 4X - Master of Orion. Wydawcą zaś będzie znana szwedzka firma Paradox Interactive.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę w nadchodzącym tytule Star Trek: Infinite, który gatunkowo należy do segmentu gier 4X. Pod grą podpisuje się również Paradox Interactive, więc oczekiwania względem niej są całkiem spore.

Dla tych, którzy nie wiedzą czym są strategie 4X krótki wstęp: cztery następujące po sobie znaki X oznaczają angielskie słowa - Explore (badać, odkrywać), Expand (rozszerzać, rozprzestrzeniać), Exploit (wykorzystać, użytkować) oraz Exterminate (wyniszczyć, zlikwidować). Tak więc, aby gra była zaliczona do tego gatunku, musi spełniać znaczenie wszystkich czterech słów. Wracając jednak do głównego tematu - Star Trek: Infinite będzie grą, która rozegra się w znanym uniwersum (na licencji Paramount), jednak pozwoli graczom na wyjście poza obszar jednego statku. Do dyspozycji będą bowiem cztery wiodące frakcje, którymi przyjdzie nam dowodzić. Będą to kolejno Zjednoczona Federacja Planet, Romulańskie Gwiezdne Imperium, Unia Cardassiańska oraz Imperium Klingońskie. Dzięki temu w grze zostanie wprowadzona spora różnorodność. Każda z wymienionych frakcji będzie charakteryzować się osobną historią, misjami oraz słabymi i mocnymi stronami.

Jeśli zaś chodzi o fabułę, to cała akcja będzie się rozgrywać pośrodku starć pomiędzy Kwadrantami Alfa i Beta. Gra zaoferuje nam szeroki wachlarz wyborów i decyzji, które będziemy musieli podjąć w trakcie rozgrywki. Przechodząc do daty premiery - wiemy jedynie, że tytuł ukaże się "tej jesieni". Natomiast docelowo Star Trek: Infinite tworzony jest z myślą tylko o pecetach. Jednak co ciekawe, w opisie pod zwiastunem wspomniano również o macOS. Na dalsze informacje i materiały z gry przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać, choć z obecnie udostępnionego materiału można sporo "wyciągnąć". Sama rozgrywka prezentuje się całkiem przyzwoicie, o czym możemy się przekonać na wideo na samym dole strony. Dostępna jest także karta gry na Steamie, więc jeśli chcemy, możemy dodać tytuł do listy oczekujących.

Źródło: Paradox Interactive