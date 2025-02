Stable Doodle - proste narzędzie, które pozwoli ci w kilka sekund zamienić bazgroły w interesujące dzieła sztuki

Modele zdolne generować obrazy z opisów tekstowych są stale rozwijane o nowe funkcjonalności. Obecnie możemy skorzystać z usług wielu takich rozwiązań. Jednym z nich jest Stable Diffusion, który został utworzony przez startup Stability AI. Przejął on niedawno platformę ClipDrop, która oferuje sporą ilość narzędzi opartych na algorytmach sztucznej inteligencji. Właśnie wprowadzono nową opcję, jaką jest przekształcanie bazgrołów użytkowników na przyjemne dla oka obrazy.

Na platformie ClipDrop, która oferuje narzędzia do obróbki obrazów oparte na AI, dołączyła właśnie kolejna funkcja o nazwie Stable Doodle. Pozwala ona na generowanie obrazów z prostych szkiców i opisu tekstowego.

Warto wspomnieć, że przejęcie platformy ClipDrop (a tak naprawdę firmy Init ML, która była jej właścicielem) przez Stability AI nastąpiło w marcu 2023 roku. Oferuje nam ona bardzo szeroki zakres usług: od automatycznego usuwania obiektów czy tła, po dodawanie nowych źródeł światła w wybranych barwach. Dziś jednak skupimy się na najnowszej funkcji, czyli tytułowym generowaniu obrazów z prostego rysunku oraz opisu tekstowego. Aby skorzystać z narzędzia Stable Doodle, wystarczy udać się na tę stronę. Zobaczymy okienko, ẇ którym możemy naszkicować tak naprawdę cokolwiek, co przyjdzie nam do głowy. Następnie w polu tekstowym umieszczonym poniżej musimy nakreślić obraz sytuacji. Opisujemy więc, co znajduje się na zdjęciu, aby lepiej nakierować model AI. Klikając przycisk "No style" możemy wybrać, w jakim stylu ma zostać utworzony obraz. Po wszystkim klikamy "Generate" i czekamy krótką chwilę na wygenerowanie naszego dzieła.

W większości przypadków można uzyskać naprawdę zadowalające efekty. Dodatkowo wybór stylu pomaga osiągnąć lepsze rezultaty. Stworzone w ten sposób obrazy możemy bez problemu pobrać, po prostu klikając na jeden z nich, a następnie ikonkę "Download HD". Poprzez "Share results" możemy natomiast pobrać narysowany szkic oraz pozostałe grafiki. Korzystanie ze Stable Doodle jest darmowe do pewnego momentu, później musimy założyć bezpłatne konto, które pozwala na stworzenie większej ilości obrazów. Na ten moment nie podano dokładnej ilości, ponieważ jest to dość świeże rozwiązanie. Natomiast możliwości darmowego planu sprawdzimy pod tym adresem. Dostępny jest również abonament, którego koszt wynosi 23 zł i dzięki niemu jesteśmy w stanie korzystać ze wszystkich narzędzi w większym zakresie i pobierać rezultaty bez nałożonych znaków wodnych.

Źródło: Clipdrop