Spotify Hi-Fi - nowy plan coraz bliżej oficjalnego debiutu. W końcu skorzystamy z bezstratnego formatu FLAC

Jedna z najbardziej wyczekiwanych funkcjonalności w usłudze Spotify wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek. Mowa oczywiście o możliwości odsłuchiwania utworów w dużo lepszej jakości. Firma zapowiedziała plan Spotify Hi-Fi na początku 2021 roku i od tamtego czasu spora część użytkowników oczekuje na możliwość skorzystania z niego. W internecie pojawiły się zrzuty ekranu przedstawiające nowe opcje w aplikacji, które zdradzają więcej szczegółów o omawianej jakości audio.

Nieoficjalne informacje dotyczące nadchodzącego planu Spotify Hi-Fi pojawiły się właśnie w internecie. Gigant streamingowy wkrótce będzie w stanie zaoferować użytkownikom wysoką jakość audio, jaką konkurencja zapewnia już od naprawdę długiego czasu.

Do nowych opcji w interfejsie aplikacji mobilnej oraz tej, którą przeznaczono na pecety, uzyskano dostęp za pomocą oprogramowania Spicetify (pakiet daje możliwość skorzystania z motywów, rozszerzeń itd. / Windows, Linux i macOS). Aktualnie użytkownicy Spotify muszą zadowalać się jakością audio na poziomie 320 kb/s, natomiast z omawianych informacji wynika, że nowy plan, który może się nazywać Spotify Hi-Fi lub Spotify Supremium, zaoferuje nam pliki w formacie FLAC. Mają się one charakteryzować bezstratną kompresją dźwięku, a dokładniej mowa o aż 2117 kb/s, 24-bitowej rozdzielczości i częstotliwości próbkowania wynoszącej 44,1 kHz. Niestety te wartości będą dotyczyć tylko wybranych utworów muzycznych, gdyż nowość będzie oferować głównie jakość 1411 kb/s. Jeśli opcja będzie dostępna, to przy odtwarzanej muzyce zobaczymy napis "Lossless".

Nadchodzący plan może kosztować nawet 20 dolarów miesięcznie, natomiast nadal są to nieoficjalne dane, więc powinniśmy podchodzić do nich z lekkim przymrużeniem oka. Według wielu użytkowników Reddita Spotify może ogłosić wprowadzenie lepszej jakości audio już 9 maja 2024 roku, wszak istnieje ku temu idealna okazja, a mianowicie start bardzo ważnego wydarzenia w świecie muzyki - High End Munich 2024. Na ten moment sami możemy włączyć ukryte opcje w naszej aplikacji, natomiast i tak nie będziemy w stanie ich wypróbować, ponieważ stanowią jedynie "atrapę" wprowadzanej nowości. Dużo jednak wskazuje na to, że już wkrótce każdy będzie mógł skorzystać z jakości muzyki na wyższym poziomie.

Źródło: Reddit r/truespotify u/OhItsTom