Spotify osiąga kolejny kamień milowy. Serwis z rekordową liczbą aktywnych użytkowników

Najpopularniejsza usługa, która umożliwia użytkownikom dostęp do ogromnej bazy utworów muzycznych, osiągnęła właśnie kolejny rekord dotyczący liczby aktywnych osób. Dane pochodzą z opublikowanego właśnie raportu, w którym szwedzka firma Spotify podaje najnowsze statystyki. Rok 2023 przedsiębiorstwo może zaliczyć do udanych, gdyż wzrosła także liczba subskrybentów planu Premium. Przyszłość platformy rysuje się więc w jasnych barwach.

Spotify może mieć powody do zadowolenia, ponieważ platforma firmy po raz pierwszy przekroczyła liczbę 600 mln aktywnych użytkowników. Na dodatek usługa ma teraz 15% więcej subskrybentów planu Premium.

Cały raport kwartalny, który udostępniła firma Spotify, znajdziemy pod tym adresem. Możemy się z niego dowiedzieć, że platforma po raz pierwszy w historii osiągnęła liczbę 602 mln aktywnych użytkowników. Stanowi to 23% wzrost w skali roku, jeśli weźmiemy pod uwagę analogiczny poprzedni okres. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale 2024 roku liczba ta wzrośnie do 618 mln. Spośród wszystkich użytkowników aż 236 mln to osoby, które wykupiły subskrypcję Spotify Premium. Tu również spotkamy się z 15% wzrostem (ponownie w skali rok do roku). Całkowite przychody wyniosły z kolei 3,7 mld euro, natomiast wynik operacyjny był ujemny (75 mln euro).

Co jednak dość zaskakujące, Spotify osiągnęło bardzo wysokie przychody z reklam, ponieważ wyniosły one 501 mln euro - ponownie jest to historyczny rekord. W skali światowej wzrost aktywnych użytkowników notowany jest głównie w Ameryce Łacińskiej, a nieco gorzej statystyki wyglądają w Europie i Ameryce Północnej (choć mówimy tu o różnicy zaledwie 2% w skali rocznej). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku abonentów planu Premium. Na ten moment Spotify może więc spać spokojnie, ponieważ mimo że konkurencja oferuje wyższą jakość muzyki (Apple Music, Tidal), to nie może się pochwalić tak dużą liczbą użytkowników.

Źródło: Spotify