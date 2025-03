SPINE - Sifu, cyberpunkowy parkour i trochę Johna Wicka. Nowy gameplay trailer

Tytuły z odpowiednio rozbudowanym systemem walki na ogół dobrze się przyjmują - nawet jeśli tworzą je studia z nieco mniejszymi możliwościami budżetowymi. Dobrym tego przykładem było Sifu, zyskujące niemałą popularność, a nawet budujące pewną istotną na rynku markę. Zespół Nekki postanowił poruszyć temat w podobny sposób, dodając jeszcze kilka bardzo popularnych akcentów, w tym cyberpunkowy setting. Teraz zobaczyliśmy kilka nowych fragmentów.

SPINE, dynamiczna gra akcji beat'em up z efektownymi mechanikami, została szerzej zaprezentowana w trakcie tegorocznego Future Games Show.

Już od samego otwarcia Gamescom 2024 potrafi zainteresować co najmniej kilkoma obiecującymi zapowiedziami. W trakcie Future Games Show ponownie przypomniano o SPINE. Nie jest to oczywiście projekt wyróżniający się ani pod kątem fabularnym, ani jeśli chodzi o kreację świata - ot, dystopijna, cyberpunkowa rzeczywistość z niebezpiecznie rozwiniętą sztuczną inteligencją. Kierujemy pewną uliczną artystką, która przy wsparciu tytułowego bojowego implantu stara się osiągnąć swój cel: odnalezienie brata.

Tym, co może naprawdę wypalić, jest rozgrywka. SPINE łączy w sobie walkę przypominającą wymienione uprzednio Sifu z domieszką gun fu z Johna Wicka oraz dynamicznymi, parkourowymi sekwencjami (no, w trailerze jest też mało subtelne nawiązanie do Deus Ex, ale na to można co najwyżej wzruszyć ramionami). Ogólnie rzecz biorąc, choć taktyki przejrzane, wygląda to doprawdy zachęcająco. Można przy tym jeszcze dodać, że w tle słyszymy motyw przygotowany przez Le Castle Vania - elektroniczny projekt DJ-a Dylana Eilanda, który miał swój udział przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do wspomnianego Wicka. Gra wyjdzie na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Daty premiery jeszcze nie podano.

Źródło: Future Games Show