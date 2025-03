Nowości be quiet! na targach Gamescom 2024 - Zaprezentowano nową obudowę be quiet! Pure Base 501 w kilku wersjach

Dzisiaj w niemieckiej Kolonii wystartowały targi Gamescom, owocujące głównie wysypem premier gier najróżniejszego sortu, aczkolwiek nie zabrakło również akcentów hardware. Wśród wystawców pojawił się be quiet!, który zaprezentował nowości planowane na najbliższego tygodnie i miesiące, gdzie znalazł się między innymi długo wyczekiwany następca obudowy be quiet! Pure Base 500. Ponieważ jesteśmy na miejscu, postanowiliśmy zajrzeć na stanowisko producenta...

Na targach Gamescom firma be quiet! pokazała nowości z rodziny Light, jak również najnowsza obudowę Pure Base 501, która docelowo zastąpi doskonale znany i popularny model Pure Base 500.

Obudowa be quiet! Pure Base 501 to sukcesor bardzo popularnego modelu Pure Base 500, charakteryzującego się solidnym wykonaniem, dobrym wyposażeniem oraz klasyczną stylistyką. Zapowiedziany właśnie model be quiet! Pure Base 501 podąża śladami poprzednika tzn. otrzymujemy kompaktową skrzynkę o stonowanym wyglądzie, dostosowaną do obecnych standardów panujących w świecie komputerów. Zdaniem producenta, model Pure Base 501 będzie idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników, szukających elastycznej obudowy o kompaktowych wymiarach, ceniących tradycyjny design bez funkcji ARGB.

Obudowa be quiet! Pure Base 501 obsługuje płyty główne w formacie ATX, micro-ATX lub mini-ITX, natomiast fabryczne chłodzenie obejmuje dwa wysokiej jakości wentylatory be quiet! Pure Wings 3 140 mm PWM (tył / przód). Wewnątrz zmieścimy także radiatory chłodzenia cieczą w rozmiarze do 360 mm. Skrzynka oferuje opcjonalny pionowy montaż karty graficznej, a podwójna klatka na nośniki zapewnia szerokie możliwości przechowywania danych. Be quiet! Pure Base 501 posiada jeszcze kilka zalet m.in. sprytny system prowadzenia kabli, co pozwala utrzymać porządek na zapleczu oraz zachowanie wzorowej estetyki. Niekwestionowanym plusem jest również dolny filtr przeciw kurzowi wyjmowany od frontu, gdzie znajdują się także złącza 2x USB-A 3.0 oraz 1x USB-C 3.1.

Podobnie jak poprzednik, Pure Base 501 będzie dostępny w kilku wersjach. Podstawowy wariant (Black) jest najbardziej klasyczny, występując z zamkniętym frontem i stalowym panelem bocznym, wyłącznie w kolorze czarnym. Wersje nastawione na zwiększony przepływ powietrza, występujące z siateczkowym frontem oraz jednolitym lub szklanym panelem bocznym, będą dostępne w kolorze czarnym lub białym. Wszystkie obudowy z rodziny Pure Base 501 zostaną wprowadzone do sprzedaży w listopadzie bieżącego roku, będą objęte 3-letnią gwarancją i wycenione w przedziale 89,90-109,90 Euro (orientacyjnie 399 złotych za model Silent).

Wersja Kolor Front Bok Cena Pure Base 501 - Black Pełny Pełny 89,90 Euro Pure Base 501 Airflow Black Siatka Pełny 94,90 Euro Pure Base 501 Airflow White Siatka Pełny 99,90 Euro Pure Base 501 Airflow Black Siatka Szkło 104,90 Euro Pure Base 501 Airflow White Siatka Szkło 109,90 Euro

Na targach Gamescom 2024 zaprezentowane zostały również produkty z widowiskowej serii Light - obudowy be quiet! Light Base 900 FX i Light Base 600 LX, wentylatory Light Loop 240 / 360 mm AIO oraz wentylatory Light Wings LX 140 mm i 120 mm ARGB w wersji zwykłej oraz wysokoobrotowej. Podczas naszej wizyty na targach Computex 2024, mieliśmy okazje bliżej przyjrzeć się planowanym nowościom, które opisaliśmy w osobnym materiale (LINK). Poniżej znajdziecie bogatą galerię zdjęć tych sprzętów. Produkty z rodziny Light trafia do sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku. Stanowisko be quiet! można znaleźć w strefie rozrywki, hala 10.1, stoisko A078.