Sony Xperia 5 II - wyciekła specyfikacja kompaktowego flagowca

Smartfon o niewielkich wymiarach to dzisiaj bez wątpienia towar deficytowy. Coraz trudniej znaleźć nowe urządzenie z ekranem o przekątnej poniżej 6,4 cala, dlatego nic dziwnego, że szczególną popularnością (przynajmniej na branżowych portalach) cieszą się mniejsze modele, które można bez problemu obsłużyć za pomocą jednej dłoni. Po tym, jak Samsung nie zdecydował się wydać następcy smartfona Galaxy S10e, właściwie upadła już nadzieja na małego tegorocznego flagowca z Androidem. Na szczęście jednak na placu boju pozostało jeszcze Sony, które szykuje się do premiery Xperii 5 II. Urządzenie ma cechować się stosunkowo niewielkimi gabarytami, choć niestety możemy zapomnieć o 5,6- czy 5,8-calowym wyświetlaczu, o którym wcześniej pisano.

Właściwie pod każdym względem Xperia 5 II będzie lepsza od poprzedniczki. Co więcej, pomimo tej samej przekątnej wyświetlacza ma być od niej mniejsza - jej wymiary to 157 x 68 x 7,9 mm.

Jak donosi źródło, Sony Xperia 5 II ma dostać 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i typowych dla tego producenta proporcjach 21:9 (najpewniej będzie to panel AMOLED). Na pokładzie znajdzie się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z obsługą sieci 5G, jak również 8 GB pamięci RAM. Smartfon ma zaoferować ponadto poczwórny aparat główny z trzema obiektywami 12 Mpix (dokładna specyfikacja póki co pozostaje nieznana) i jednym "oczkiem" ToF. Dobre wrażenie robi też bateria o pojemności 3800 mAh - jak na Sony to całkiem spora wartość i powinniśmy oczekiwać niezłego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Niestety, w sieci nie pojawiło się jeszcze żadne zdjęcie smartfona czy choćby jakiś poglądowy render, ale urządzenie podobno jest bardzo podobne do debiutującej niebawem Xperii 1 II, co oznacza prosty design bez żadnego wcięcia czy otworu w ekranie. Czekamy więc na więcej informacji.

Źródło: @NodSikharulidze