Sony Xperia 5 II może zostać najmniejszym flagowcem z 5G

Dzisiejsze smartfony mogą rozczarowywać pod wieloma względami. Choć nie można przejść obojętnie obok ich ogólnych możliwości, to jednak każdy widzi, że wszystkie nowe modele wyglądają bardzo podobnie, oferują mało satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu i w wielu przypadkach są przeogromne - właściwie wszystkie topowe smartfony mają ekran o przekątnej powyżej 6,4 cala. Coraz mniej dziś telefonów z wyższej półki, które można bez problemu obsługiwać jedną dłonią - na myśl przychodzą mi w zasadzie tylko zeszłoroczne modele Samsung Galaxy S10e czy Apple iPhone 11 Pro. Na szczęście jednak to jeszcze nie koniec kompaktowych flagowców. W drodze jest już Sony Xperia 5 II, która według pierwszych przecieków ma zaoferować zaskakująco mały wyświetlacz.

Sony Xperia 5 II ma otrzymać ekran o przekątnej od 5,6 do 5,8 cala, co przy proporcjach 21:9 dałoby nam niespotykanie wąską i ogólnie kompaktową konstrukcję. Co więcej, wiele wskazuje na to, że smartfon ten zostałby najmniejszym urządzeniem wspierającym sieć 5G.

Już pierwsza Xperia 5 była całkiem poręczna - przypomnijmy, był to 6,1-calowy smartfon z ekranem o proporcjach 21:9. Wiele wskazuje jednak na to, że tegoroczna wersja tego modelu otrzyma jeszcze mniejszy ekran. Mówi się panelu AMOLED o przekątnej od 5,6 do 5,8 cala, co przy proporcjach 21:9 dałoby nam niesamowicie wąską i ogólnie kompaktową konstrukcję. Co więcej, wiele wskazuje na to, że smartfon ten zostałby najmniejszym urządzeniem wspierającym sieć 5G - mówi się, że Xperia 5 II, jako flagowiec z 2020 roku, posiadałaby odpowiednio wypasiony nowy układ SoC.

Niestety, na ten moment brakuje jeszcze wielu informacji o urządzeniu. Nie jesteśmy pewni samego procesora - choć intuicja podpowiada, że będzie to Qualcomm Snapdragon 865, to jednak nie zdziwilibyśmy się, gdyby Sony ostatecznie postawiło na Snapdragona 765G, który również obsługuje 5G, a przy tym jest znacznie tańszy i mniej problematyczny (i oczywiście nieco mniej wydajny). Poza tym spodziewamy się obudowy z certyfikatem IP68, głośników stereo, złącza mini-jack, jak również... niezbyt niskiej ceny. Premiera nowej Xperii odbędzie się raczej w drugiej połowie bieżącego roku.

Źródło: GSMarena