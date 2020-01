Sony Xperia 5 Plus - nadchodzi elegancki flagowiec z mini-jackiem

Wiele osób twierdzi, że wszystkie nowe smartfony są do siebie bardzo podobne i niestety trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza, gdy spojrzymy na rendery flagowców mających zadebiutować w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach rynek zostanie zalany urządzeniami z dziurką w ekranie oraz paskudną wysepką na obiektywy aparatu. Na szczęście są jednak jeszcze producenci, którzy mają swoje własne zdanie na temat designu. Jednym z nich jest japońskie Sony, które również przygotowuje się do wydania swoich tegorocznych smartfonów z wyższej półki. Wiemy już, że przedstawicielem tego segmentu będzie model Xperia 5 Plus. Jego rendery już pojawiły się w sieci.

Specyfikacja Sony Xperii 5 Plus to jeszcze tajemnica, ale smartfon już teraz zachwyca eleganckim designem. Premiera powinna się odbyć w lutym podczas targów MWC 2020

Za wizualizację nowej Xperii odpowiada @OnLeaks, a to oznacza, że finalnie powinniśmy otrzymać to, co widzimy na grafikach. Sony Xperia 5 Plus może być spełnieniem marzeń osób marzących o flagowcu pozbawionym jakiegokolwiek notcha, który cechuje się przy tym eleganckim designem. Przedni panel to przede wszystkim 6,6-calowy ekran OLED w proporcjach 21:9 (wymiary urządzenia to 168,2 x 71,6 x 8,1 mm). Na górze widzimy niewielki "pas startowy", w którym mieści się m.in. przednia kamerka, a na dole mamy podbródek tych samych rozmiarów. Co ważne, w obu tych ramkach mieszczą się frontowe głośniki stereo. Jeśli zaś chodzi o plecki smartfona, tutaj już w sumie nie ma się czym zachwycać - pionowo ułożone obiektywy aparatu zostały przesunięte w lewą stronę, jak w większości modeli obecnych na rynku.

Warto zwrócić jeszcze uwagę na kilka detali. Sony Xperia 5 Plus jako jeden z nielicznych flagowców z 2020 roku będzie miał złącze mini-jack (na górnej krawędzi), które - co ciekawe - już dawno nie było widziane w topowych Xperiach. To zdecydowanie należy zaliczyć na plus. Resztę specyfikacji uzupełnia gniazdo USB-C. Ponadto spodziewamy się, że w środku znajdzie czołowy układ Qualcomm Snapdragon 865, a całością będzie zarządzał system Android 10. Na więcej danych musimy jeszcze poczekać, ale już teraz można z czystym sumieniem nominować tą Xperię do miana najładniejszego smartfona 2020 roku. Premiera modelu powinna się odbyć podczas targów MWC 2020 pod koniec lutego. Czekamy z niecierpliwością i mamy nadzieję, że potencjał Xperii 5 Plus nie zostanie zniweczony przez niewielką baterię czy zbyt wysoką cenę....

Źródło: OnLeaks