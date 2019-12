Sony szykuje flagowego smartfona Xperia z otworem w ekranie

Sony na rynku urządzeń mobilnych od dawna znajduje się na drugim planie. Smartfony Japończyków zostały po prostu w tyle za konkurencją, która często oferuje więcej za mniej. Nie oznacza to jednak, że Xperie nie mają się czym chwalić - można zachwycać się np. bardzo konserwatywnym designem telefonów, nawet pomimo stosowania dosyć niecodziennych proporcji ekranu 21:9. Najnowsze doniesienia wskazują jednak na to, że Sony niebawem upodobni swoje smartfony do modeli konkurentów. Jak donosi serwis LetsGoDigital, japoński producent niebawem na wprowadzić na rynek swoją pierwszą słuchawkę z notchem. Na szczęście nie chodzi o wycięcie w stylu ostatnich iPhone'ów, a o zwykły otwór w ekranie.

Pod kątem wizualnym nowa Xperia może być bardzo podobna chociażby do Samsunga Galaxy Note'a 10. Ekran pokryje więc ogromną część przedniego panelu, zachowując jednak niewielki podbródek.

Okazuje się, że już w marcu 2019 roku Sony miało plany odnośnie takiego smartfona. Firma złożyła wtedy wniosek patentowy nowego interfejsu graficznego, ale dopiero przed kilkoma dniami dokument ten został opublikowany w WIPO Global Design Database. Poniższa grafika zdaje się wskazywać, że oprogramowanie projektowane było pod kątem popularnej "dziurki" w wyświetlaczu. Teoretycznie jest jeszcze możliwość, że przednia kamerka zostanie umieszczona w wysuwanym mechanizmie, ale trudno uwierzyć, by Sony w ten sposób zrezygnowało z wodoszczelności (IP68). Jak widać poniżej, pod kątem wizualnym smartfon może być bardzo podobny chociażby do Samsunga Galaxy Note'a 10. Ekran pokryje więc ogromną część przedniego panelu, zachowując jednak niewielki podbródek.

Warto zwrócić uwagę na to, że Sony nie planuje rezygnować ze swoich oryginalnych i dosyć kontrowersyjnych proporcji 21:9. Cóż, w dobie coraz większych smartfonów nieco wydłużona konstrukcja z czasem będzie coraz mniej rzucać się w oczy. Wszystko wskazuje na to, że nową flagową Xperię z otworem w ekranie poznamy już podczas najbliższych targów Mobile World Congress 2020, które trwają od 24 do 27 lutego przyszłego roku. Liczymy jednak na to, że kolejne przecieki w tej sprawie pojawią się znacznie wcześniej.

