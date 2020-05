Sony Xperia 1 II - ruszyła przedsprzedaż, ale cena zwala z nóg

Stało się, przedsprzedaż smartfona Sony Xperia 1 II wystartowała i co ważne, dotyczy to również rynku polskiego. Choć producent nie zdradził podczas lutowej prezentacji ceny urządzenia, szybko dowiedzieliśmy się, że ta ma wynieść w Europie 1199 euro. Okazuje się, że finalna cena na rynku polskim niewiele odbiega od standardowego przelicznika walut. Za nową Xperię przyjdzie bowiem zapłacić w przedsprzedaży aż 5299 zł, co czyni smartfon Japończyków niemal najdroższym urządzeniem z Androidem. W zasadzie ustępuje on miejsca tylko topowej wersji Samsunga Galaxy S20 Ultra. Poza smartfonem w zestawie przedsprzedażowym znajdziemy za to bonus wartości ponad 900 zł.

Polska cena smartfona wynosi 5299 zł. Tyle trzeba zapłacić za Sony Xperię 1 II w formie przedsprzedaży. Zgarniemy jednak gratisy w postaci bezprzewodowych słuchawek WF1000XM3 wartych ponad 900 zł oraz zaproszenie na webinarium o fotografii mobilnej. Warto się pospieszyć, gdyż oferta kończy się z dniem 14 czerwca lub z chwilą wyczerpania puli zestawów. Gratis, szczególnie słuchawki, mogą przekonać do zakupu, osoby, które rozważały nabycie tytułowego smartfona. Wątpię jednak, czy wpłyną na decyzję przeciętnego konsumenta. Cena, być może uzasadniona jest wysoka i może stanowić dla wielu osób barierę nie do pokonania. Sprawdźmy, co otrzymamy w zamian.

Sony Xperia 1 II nie jest sprzętem „dla Kowalskiego”, choć i on doceniłby urok smartfona oraz jego możliwości fotograficzne. Prawda jest jednak taka, że 6,5-calowy ekran OLED wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K, który cechują kinowe proporcje 21:9, idealnie sprawdzi się w rękach fotografów i filmowców. Kto wie, może niektórzy klienci będą wykorzystywali go głównie do celów zarobkowych. Wydajność smartfona Sony Xperia 1 II będą zapewniać procesor Qulacomm Snapdragon 865, grafika Adreno 650 oraz 8 GB RAM. Akumulator o pojemności 4000 mAh naładujemy bezprzewodowo. Wszystko to zamknięto w obudowie o wymiarach 166 x 72 x 7,9 mm i wadze 181 gramów.

Sony Xperia 1 II Wyświetlacz 6,5 cala, OLED

1644 x 3840

21:9 Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć na dane 256 GB Pamięć RAM 8 GB Bateria 4000 mAh Aparat główny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem Dual PDAF

12 Mpix (f/1.7) z autofokusem Dual PDAF i stabilizacją OIS

12 Mpix (f/2.4) z autofokusem PDAF i stabilizacją OIS (teleobiektyw)

3D iToF (asystujący przy pomiarach głębi) Aparat przedni 8 Mpix f/2.0 Wymiary 165.1 x 71.1 x 7.6 mm Waga 165,1 g Kolory Black, Purple Android 10, LTE, Sub-6 5G Cena 5299 zł

