Sony WH-1000XM4 - słuchawki ujawnione przez błąd Walmartu

Bezprzewodowe słuchawki Sony WH-1000XM3 zadebiutowały na rynku w 2018 roku i zgarnęły ogrom pozytywnych opinii recenzentów oraz użytkowników. Nic dziwnego, seria Sony WH-1000 od dawna uważana jest za jedną z najważniejszych w swoim segmencie. Czy tegoroczne odświeżenie modelu w postaci Sony WH-1000XM4 również zdobędzie serca, a w zasadzie uszy fanów Sony? Na to pytanie możemy już po części odpowiedzieć, gdyż przez błąd sklepu Walmart udało się poznać niemal kompletną specyfikację techniczna wspomnianych słuchawek. O ile w kwestii designu nie powinniśmy spodziewać się gruntownych zmian, o tyle w temacie technikaliów jest już znacznie ciekawiej. Do rzeczy.

Wycieki informacji o nadchodzących premierach produktowych elektroniki to stały fragment obrazu rynku okołotechnologicznego. Przypadkowe, omyłkowe lub zaplanowane ujawnienie danych niedostępnych jeszcze na rynku urządzeń nie stanowi dziś zaskoczenia. Niemniej, dzięki przeciekom możemy poznać plany gigantów branży. Świetnym tego przykładem są słuchawki Sony WH-1000XM4, które pojawiły się na stronie sklepu Walmart. Mimo że wspomniany model po chwili zniknął z witryny, redakcji serwisu The Verge udało się zrzucić obrazy oraz specyfikację techniczną. W temacie wyglądu Sony WH-1000XM4 nie zmieniły się znacząco względem Sony WH-1000XM3. Nie musiały, to w końcu jedynie ewolucja.

Wspomniana ewolucja dotyczy technicznej strony sprzętu. W nowej generacji słuchawek znajdziemy przede wszystkim możliwość połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie. Zdziwiłbym się, gdyby Sony nie zdecydowało się wyposażyć modelu WH-1000XM4 we wspomniane rozwiązanie. Producent pomyślał również o poprawie jakości rozmów telefonicznych, które realizowane są przy pomocy pięciu zintegrowanych mikrofonów. Nie bez znaczenia jest obecność funkcji „Precise Voice Pickup Technology”. Ciekawie zapowiada się możliwość zdefiniowania konkretnych profili dla różnych lokalizacji. Jak przystało na sprzęt prezentowany w 2020 roku, znajdziemy tu nieco sztucznej inteligencji. AI będzie bowiem odpowiadać za poprawę skompresowanego wcześniej dźwięku. Niestety, Sony WH-1000XM4 nie zaoferują dłuższego niż 30 godzin czasu pracy na jednym ładowaniu. W efekcie możemy liczyć na taką samą wydajność energetyczną jak w modelu M3.

