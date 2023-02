Sony szykuje kolejne sprzęty audio dla graczy. Mają trafić na rynek wraz z nową wersją konsoli PlayStation 5

Chwilę temu pisaliśmy newsa o wynikach sprzedażowych konsoli Sony PlayStation 5. Są one tak dobre, że nic dziwnego, iż Japończycy przygotowują pod tę konsolę kolejne urządzenia. Jednym z takich ostatnio debiutujących gadżetów są chociażby gogle wirtualnej rzeczywistości drugiej generacji, a teraz okazuje się, że trwają prace nad dedykowanymi konsoli bezprzewodowymi, dousznymi (TWS) słuchawkami. Sprzęt ma się pojawić wraz z "nowym" PlayStation 5.

Sony ma pracować nad nowymi słuchawkami typu TWS dedykowanymi konsoli PlayStation 5. Pytanie o to, po co komuś męczyć się w słuchawkach dousznych podczas gry w domu, zostawmy sobie na kiedy indziej...

Informacja o nowych słuchawkach, które obecnie figurują jeszcze pod nieoficjalną nazwą Project Nomad, dostarczył Tom Henderson na łamach serwisu Insider Gaming. Zgodnie z jego wiedzą, sprzęt ma trafić na sklepowe półki wraz z premierą "nowego" PlayStation 5 w okolicach września 2023 roku (konsola nie została jednak, podobnie jak słuchawki, oficjalnie potwierdzona, ale insiderzy twierdzą, iż będzie to wersja z odczepianym napędem).

"Pchełki" maja zapewniać około 5 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu, oczywiście nie zabraknie przy tym etui pełniącego rolę powerbanku. Co ciekawe, będzie je można podpiąć pod konsolę PlayStation 5 przewodem USB-C, nie tylko by słuchawki naładować, ale i zaktualizować ich oprogramowanie. Sony ma duże (i owocne) doświadczenie jeśli chodzi o słuchawki typu TWS, można być więc dobrej myśli. A jeśli ktoś nie przepada za takim rozwiązaniem, to warto wiedzieć, iż producent ma pracować także nad nausznym rozwiązaniem audio. Zestaw o nazwie Voyager ma zostać wydany w tym samym czasie do Nomady, a zaproponuje funkcjonalność zbliżoną do konstrukcji Sony Inzone H7, o której pisaliśmy tutaj.

