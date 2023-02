Sony PlayStation VR2 - gogle rzeczywistości wirtualnej już w redakcji PurePC.pl. Unboxing i pierwsze wrażenia na temat sprzętu

Za niespełna dwa tygodnie na rynku zadebiutuje druga generacja gogli rzeczywistości wirtualnej od Sony. Mowa oczywiście o PlayStation VR2, które tym razem przygotowano z myślą o konsoli PlayStation 5. Poprzednia generacja nie była jakoś bardzo nieudana, ale miała swoje ograniczenia, a do tego wiele osób często odczuwała mdłości przy dłuższym korzystaniu z urządzenia. Druga generacja przynosi szereg zmian w tym zakresie jak również oferuje znacznie lepszą specyfikację. Na pełną recenzję przyjdzie jeszcze czas, dzisiaj natomiast możemy podzielić się z Wami naszymi pierwszymi wrażeniami.

Gogle PlayStation VR2 są już w redakcji PurePC.pl. Omówimy dzisiaj zawartość opakowania oraz wygląd urządzenia.

Gogle PlayStation VR2 zapakowane są w podłużne, kartonowe opakowanie, na którym widać cały nadruk przedstawiający cały zestaw - główne gogle oraz dwa kontrolery VR Sense. Z boku dodatkowo umieszczono informację (w różnych językach, w tym także polskim) o zawartości całego zestawu. Co znajdziemy wewnątrz? Oprócz wspomnianych gogli (do którego przymocowany jest kabel z końcówką USB-C, a który jest konieczny do działania urządzenia) i kontrolerów VR Sense, w pudełku znajdziemy również kabel do ładowania USB-A na USB-C, zestaw słuchawkowy oraz dokumentację - kartę gwarancyjną oraz kompleksową instrukcję, w której zawarto wszelkie informacje o podłączeniu, pierwszej konfiguracji czy ładowaniu.

Główna część gogli zawiera w sobie szereg czujników i przycisków, z których możemy skorzystać. W dolnej części umieszczono przycisk służący za włączenie urządzenia. Gdy tylko podłączymy kabel USB-C do konsoli, podłużna dioda gogli zaświeca się na czerwono. Dopiero po naciśnięciu włącznika zmienia barwę na białą. Z tyłu umieszczono specjalną opaskę, która blokuje głowę w czasie, gdy korzystamy z gogli. Po środku tejże opaski umieszczono przycisk odblokowywania opaski. Jak sama nazwa wskazuje, gdy naciśniemy przycisk, będziemy mogli swobodnie zdjąć gogle z głowy. Na jednym z boków umieszczono natomiast kolejny przycisk, którym możemy regulować górną część urządzenia. Do regulacji soczewek wykorzystano pokrętło, które łatwo znaleźć w górnej, lewej części gogli.

Jeśli chodzi o jakość wykonania gogli (HMD - Head Mounted Display), to raczej określiłbym je jako średni. Większość obudowy to biały lub czarny plastik, z kolei wnętrze wypełnione jest specjalnym, gumowym materiałem o dużym stopniu naciągania, co zapewne ma pozwolić na łatwe dostosowywanie się do różnych kształtów twarzy. Obudowa ma tendencje do skrzypienia, jednak przy typowym użytkowaniu nie powinno to raczej negatywnie wpłynąć na doznania. Sama trwałość pozostaje jednak zagadką, bo PlayStation VR2 na pierwszy rzut oka nie wygląda na super trwały sprzęt. Z kolei gumowy materiał wewnątrz bardzo szybko zbiera wszelkie zabrudzenia, a przez wykorzystanie takiego tworzywa, bardzo trudno się je czyści. W dodatku latem korzystanie z takiego materiału również może okazać się problematyczne ze względu na pocenie się twarzy. Zimą, gdy jest chłodniej, nie odczujemy negatywnych skutków, jednak dopiero latem, gdy jest gorąco, przekonamy się jak PS VR2 sprawdzi się w takich warunkach.

Dużo dobrego mogę za to powiedzieć o kontrolerach VR Sense. Chodzi mi o takie pierwsze wrażenia, gdy dotykamy ich i sprawdzamy jak dopasowują się do dłoni. Kontrolery są oznaczone, dzięki czemu od razu wiadomo który należy włożyć na lewą dłoń, a który na prawą. Do każdego przymocowano również paski, które mają opcję odpowiedniego przymocowania na nadgarstkach, dzięki czemu dobrze przylegają do dłoni. Oba kontrolery posiadają swój własny włącznik, a do pierwszej konfiguracji każdy z nich należy podłączyć przewodowo do konsoli (z pomocą kabla USB-A na USB-C, o którym wcześniej wspominałem). Lewy kontroler posiada m.in. przyciski L1 oraz L2, a także klasyczne przyciski kwadratu oraz trójkąta. Prawy VR Sense posiada natomiast wydzielone przyciski R1 oraz R2, a także kółko i krzyżyk. W obu kontrolerach nie zapomniano oczywiście o analogach (te są zauważalnie mniejsze niż w klasycznym DualSense). Chwyt w dłoniach jest świetny a poszczególne przycisku rozmieszczono tak, aby użytkownik łatwo zapamiętał, gdzie co można znaleźć. Tyle z mojej strony w unboxingu i pierwszych (ale to bardzo pierwszych) wrażeniach ze wstępnych oględzin gogli. Teraz biorę się za pierwszą konfigurację i testy w grach oraz trybie kinowym.

PS. Noszę okulary, więc u nas w recenzji znajdziecie szczegółową opinię o tym, jak korzysta się z PlayStation VR2 nosząc właśnie okulary.

