Sony Inzone H3, H5 i H7 - nowe gamingowe słuchawki dla PC i PlayStation 5. Na wyposażeniu ANC i 360 Spatial Sound

Inzone to nowa gamingowa marka Sony, którą zapoczątkowały monitory M9 oraz M3, a także trzy modele słuchawek dla graczy. O monitorach doczytacie z oddzielnego newsa na PurePC, a teraz poświęćmy chwilę na headsety, które mogą być alternatywą m.in. dla tych konsolowych graczy, którzy niekoniecznie polubili się z modelem Sony Pulse 3D. Słuchawki z serii Inzone mogą skusić także graczy pecetowych, chociażby obecnością aktywnej redukcji szumów, co nie jest zjawiskiem specjalnie popularnym w słuchawkach gamingowych.

Gamingowe słuchawki Inzone H3, H5 i H7 trafią do sklepów już w lipcu. Wśród nich znajdziemy model przewodowy oraz model z aktywną redukcją hałasu.

Wszystkie nowe headsety wyposażono w elastyczny, odchylany mikrofon na wysięgniku (z certyfikatem Discord) i funkcję balansowania głośności pomiędzy dźwiękiem z gry, a dźwiękiem chatu. Bez względu na model, każdy z nich otrzymał także wsparcie 360 Spatial Sound (tylko dla PC), a więc technologię dźwięku przestrzennego, która ma za zadanie poprawiać orientację dźwięku w przestrzeni. Przewidziano także aplikację na smartfona (360 Spatial Sound Personalizer), która pozwoli zoptymalizować dźwięk przestrzenny na podstawie kształtu uszu. Dla graczy konsolowych przewidziano zaś wsparcie rozwiązania Tempest 3D Audio.

Inzone H5 i H7 - modele bezprzewodowe

Inzone H3 - model przewodowy

A teraz czas na różnice - Inzone H3 to model najtańszy (100 euro), który cechuje się łącznością przewodową. Inzone H7 to już model bezprzewodowy (nadajnik USB w zestawie), wyceniony na 250 euro, który to oferuje czas pracy na akumulatorze do 40 godzin. Dodatkowo, już 10 minut pod ładowarką ma zagwarantować dalszą godzinę pracy. Model Inzone H9 (koszt 300 euro) oprócz bezprzewodowości, proponuje także system redukcji hałasu (ANC) oraz tryb Ambient, dzięki któremu możemy mieć podsłuch na nasze otoczenie, by nie przegapić np. dzwonka do drzwi czy nadchodzącej rozmowy telefonicznej. Model H9 oferuje przy tym jednak nieco krótszą pracę na akumulatorze (do 32 h bez ANC), a także skórzane pokrycie poduch.

