Sony WH-1000XM5 – premiera wokółusznych słuchawek BT z ANC. Lubiana seria wraca z nowoczesnym designem

Seria wokółusznych słuchawek bezprzewodowych Sony WH-1000X cieszy się bardzo dużą popularnością. Nic więc dziwnego, że o kolejnej generacji - WH-1000XM5 - w sieci zaczęto mówić już kilka miesięcy temu. Jednak dopiero przed trzema tygodniami do internetu trafiły pierwsze nieoficjalne rendery wspomnianego urządzenia, a dopiero dziś - w dniu jego premiery - poznaliśmy także najważniejsze jego cechy. Premierowe materiały wystarczyły, by już teraz wywnioskować, że względem modelu 1000XM4 wielkich zmian nie będzie. Sprzedaż słuchawek (w kolorze czarnym bądź platynowo-srebrnym) rozpocznie się pod koniec maja, w sugerowanej cenie 419 euro. Tanio więc nie będzie, a już na pewno drożej niż w przypadku premiery WH-1000XM4.

Za nami premiera słuchawek Sony WH-1000XM5. Sądząc po ich specyfikacji, funkcjach i możliwościach, będziemy mieli tylko lekki upgrade względem poprzedniej generacji, choć zdecydowanie nowocześniejszy design.

Zmiany są przede wszystkim wizualne. Podczas gdy słuchawki Sony WH-1000XM4 wyglądały w zasadzie identycznie jak ich poprzednik - Sony WH-1000XM3, to przeskok wizualny między WH-1000XM4, a WH-1000XM5 jest już wyraźny. Nowy model ma znacznie bardziej minimalistyczny design, jest mniej kanciasty i wygląda po prostu nowocześniej. Trzeba też jednak podkreślić, że o ile nowy model niezmiennie oferuje składanie typu 'swivel', to nie ma tu już pełnego, dwustopniowego składania konstrukcji (podwijania klap pod siebie). Odniesiemy z tego jednak pewną korzyść - etui do przechowywania słuchawek będzie po prostu bardziej płaskie. Zmiany dosięgły także sterowania - przełącznik on/off został zastąpiony suwakiem, zaś przycisk 'Custom' przemianowano na przycisk 'NC/AMB'. Całość waży 250 gramów, a więc niemal tyle samo co poprzednia generacja. Słuchawki nieodmiennie zaoferują także system redukcji hałasu (ANC) oraz tryb Ambient, a także wsparcie dla asystentów głosowych Google oraz Alexa.

Wracając do ANC - w nowym modelu za aktywną redukcję szumów odpowiadać będą dwa procesory kontrolujące pracę ośmiu mikrofonów, co ma zapewnić jeszcze lepszą redukcję hałasów w paśmie średnich i wysokich częstotliwości. Ponownie pojawi się także przydatna funkcja NC Optimizer, która automatycznie optymalizuje redukcję hałasu odpowiednio do otoczenia. Za jakość rozmów telefonicznych (na którą w modelu WH-1000XM4 niektórzy narzekali), ma zaś odpowiadać technologia Sony Precise Voice Pickup wykorzystująca cztery mikrofony kształtujące wiązkę oraz oparty na SI algorytm redukcji zakłóceń. Nowo opracowana konstrukcja osłabia także dźwięki powodowane np. przez wiatr. Za audio mają zaś odpowiadać mniejsze niż dotąd, po 30-mm przetworniki, dostarczające dźwięku zarówno bezprzewodowo (Bluetooth - SBC, AAC, LDAC) oraz przewodowo (3,5 mm audio jack). Bez zaskoczenia, po raz kolejny otrzymamy wsparcie rozwiązania DSEE Extreme oraz 360 Reality Audio.

Wśród tzw. inteligentnych funkcji nie zabraknie rozwiązań znanych z poprzedniej generacji takich jak Speak-to-Chat (automatycznie wstrzymuje odtwarzanie i wzmacnia dźwięki otoczenia, by umożliwić rozmowę, a po jej zakończeniu z powrotem włącza muzykę). Jest też czujnik zbliżeniowy, który zapewnia natychmiastową pauzę w momencie zdejmowania słuchawek. Sony, w kwestii sterowania, po raz kolejny zdecydowało się na panel dotykowy na jednej z klap muszli oraz akumulator o zbliżonej pojemności do tego z WH-1000XM4 . Nowe słuchawki mają mianowicie pracować na jednym ładowaniu przez 30 godzin z ANC oraz do 40 godzin bez ANC. Z kolei już 3 minuty pod ładowarką dostarczą zapasu energii na 3 godziny pracy. Specyfikację słuchawek dopełnia pasmo przenoszenia w zakresie 4 Hz - 40 kHz (przewodowo) oraz 20 Hz - 40 kHz (Bluetooth LDAC) oraz Bluetooth 5.2, MultiPoint oraz Google Fast Pair.

Źródło: Sony