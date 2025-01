Sony przedstawia listę gier na 2024 rok dla konsoli PlayStation 5. Zestawienie zawiera również akcesoria

Od końca 2023 roku dzieli nas już tylko chwila, więc większość firm przyszykowała podsumowania całego dotychczasowego okresu lub przedstawiła plany na przyszły rok. Poniekąd na drugą opcję zdecydowało się Sony, prezentując listę gier i akcesoriów do konsoli Sony PlayStation 5, które będą miały swoją premierę właśnie w 2024 roku. W zestawieniu brakuje nieco autorskich produkcji, a w zamian otrzymujemy kontynuacje znanych serii gier i remastery.

Sony podzieliło się oficjalną listą tytułów, które trafią na konsole PlayStation 5 w 2024 roku. Wśród nich Tekken 8 oraz The Last of Us: Part II Remastered.

Wraz z nadejściem 2024 roku swoją premierę będzie miała zremasterowana druga część gry The Last of Us. Tydzień później gracze będą mogli rozegrać ósmą odsłonę znanej serii bijatyk o nazwie Tekken. Jeszcze w styczniu do sprzedaży wkroczy kolejny wariant akcesoriów z serii Wnętrze Ziemi - Steerling Silver. Na początku lutego debiutu doczeka się następna część dobrze ocenianej serii strzelanek TPP - Helldivers 2. Tuż za nią na rynku pojawi się bezprzewodowy nauszny zestaw słuchawkowy Pulse Elite (douszne słuchawki Pulse Explore miały już premierę).

Końcówka lutego przyniesie za sobą drugą część trylogii odświeżonych (remake) gier z serii Final Fantasy VII, a dokładniej odsłonę Rebirth. Pod koniec marca Team Ninja będzie mógł pochwalić się grą RPG z otwartym światem - Rise of the Ronin. W połowie roku otrzymamy dodatek do gry Destiny 2 pod nazwą The Final Shape. W międzyczasie możemy się spodziewać premiery strzelanki Foamstars oraz RPG-a Stellar Blade. Gracze mają więc na co czekać, choć trochę szkoda, że nie przedstawiono żadnych tytułów od Sony, a jedynie produkcje innych deweloperów. Natomiast całościowo nie można narzekać na dostępne zestawienie.

The Last of Us: Part II Remastered - premiera 19 stycznia 2024 roku

- premiera 19 stycznia 2024 roku Tekken 8 - premiera 26 stycznia 2024 roku

- premiera 26 stycznia 2024 roku Nowa kolekcja akcesoriów Wnętrze Ziemi (Deep Earth) - premiera wariantu Steerling Silver 26 stycznia 2024 roku (Volcanic Red i Cobalt Blue już obecne na rynku)

- premiera wariantu Steerling Silver 26 stycznia 2024 roku (Volcanic Red i Cobalt Blue już obecne na rynku) Helldivers 2 - premiera 8 lutego 2024 roku

- premiera 8 lutego 2024 roku Zestaw słuchawkowy Pulse Elite - premiera 21 lutego 2024

- premiera 21 lutego 2024 Final Fantasy VII Rebirth - premiera 29 lutego 2024 roku

- premiera 29 lutego 2024 roku Foamstars - premiera w 2024 roku (również na PS4)

- premiera w 2024 roku (również na PS4) Rise of the Ronin - premiera 22 marca 2024 roku

- premiera 22 marca 2024 roku Stellar Blade - premiera w 2024 roku

- premiera w 2024 roku Destiny 2: The Final Shape - premiera 4 czerwca 2024 roku (także na PS4)

Źródło: Sony