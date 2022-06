Sony po cichu wyłączyło 14-dniowy okres próbny usługi PlayStation Plus. Mamy oświadczenie producenta

Już niebawem startuje PlayStation Plus w zmienionej formule. Jak wiemy, aktualna forma usługi pozostanie bez zmian i wyróżniać będzie się dopiskiem Essential. Najwięcej emocji budzą rzecz jasna droższe pakiety Extra i Premium, które mają gwarantować dostęp do setek gier. Choć o konkurencji dla Game Passa mimo wszystko nie może być mowy, to jednak z pewnością znajdą się osoby, które nie mogą się doczekać przetestowania nowego PS Plusa. Szkoda tylko, że przejście do nowej formy abonamentu nie jest zupełnie bezproblemowe. Sony zablokowało już możliwość przedłużania subksrypcji, a jak się okazuje, to jeszcze nie koniec utrudnień. W międzyczasie producent po cichu odebrał także możliwość darmowego sprawdzenia usługi.

Z jednej strony można zrozumieć działanie Sony. Z drugiej jednak warto podkreślić, że nie zostaliśmy w jakikolwiek sposób poinformowani o zmianach planów - ba, nawet w momencie pisania tego newsa na oficjalnej stronie PlayStation ciągle widnieje informacja o możliwościach skorzystania z 14-dniowego okresu próbnego.

Jeszcze jakiś czas temu osoby, które nigdy nie subskrybowały usługi PlayStation Plus mogły skorzystać z 14-dniowego okresu próbnego. Warunkiem było tylko dodanie karty płatniczej lub konta PayPal. Mimo braku jakichkolwiek nowych informacji w tej sprawie, od niedawna taka opcja nie jest już oferowana. Oczywiście nadal można uzyskać dostęp do obecnego PS Plusa, ale tylko po wykupie miesięcznego, kwartalnego lub rocznego abonamentu. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Centrum Obsługi Klienta PlayStation i niestety brak opcji próbnej wcale nie jest błędem. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy: "Wraz z uruchomieniem nowej usługi PlayStation Plus, bezpłatny okres próbny PlayStation Plus nie będzie już dostępny. Wpłynie to również na kupony na bezpłatną wersję próbną PlayStation Plus z pakietów fizycznych. Od tej pory bezpłatna wersja próbna jest niedostępna. Zaglądaj na blog PS, aby otrzymywać informacje o nadchodzących ofertach w miarę ich pojawiania się."

Z jednej strony można zrozumieć działanie Sony - zostaliśmy już przyzwyczajeni, że producent ten raczej nie pozwala sobie na "cwaniackie" zagrania konsumentów i każe sobie płacić pełne ceny za swoje usługi. Przy aktualnym układzie gracze mogliby na potęgę testować nowego PS Plusa za darmo. Z drugiej strony jednak warto podkreślić, że nie zostaliśmy w jakikolwiek sposób poinformowani o zmianach planów - ba, nawet w momencie pisania tego newsa na oficjalnej stronie PlayStation ciągle widnieje informacja o możliwości skorzystania z 14-dniowego okresu próbnego. Cóż, jeśli więc ktoś teraz planował darmowe przetestowanie usługi, by tylko przypisać sobie do konta majowe i czerwcowe gry, będzie zmuszony wydać nieco pieniędzy na wykup subskrypcji...

