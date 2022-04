Sony uniemożliwia przedłużanie abonamentu PlayStation Plus. Co mają zrobić osoby z zakupionymi kodami na subskrypcję?

Działania Microsoftu w ostatnim czasie mogą się podobać graczom. Firma sprawia, że jej usługi i produkty są łatwo dostępne dla wszystkich chętnych, o czym świadczą chociażby częste promocje na Game Passa również dla aktywnych użytkowników. Niestety, po drugiej stronie znajduje się Sony, które w ostatnich latach "popisało się" kilkoma niezbyt eleganckimi zagraniami w stosunku do graczy. Średnio atrakcyjna nowa edycja abonamentu PlayStation Plus to pikuś - wygląda na to, że producent postanowił wytoczyć ciężkie działa przeciwko osobom chcącym załapać się na tańszą wersję pakietu PlayStation Plus Premium i postanowił... wyłączyć możliwość przedłużenia dotychczasowego PS Plusa.

Wszystkie nabyte kody nie tracą ważności i będzie można je użyć dopiero w czerwcu, gdy nowa formuła usługi wejdzie w życie. Szkoda jednak, że Sony nie rozegrało tego inaczej. Sądząc po komentarzach użytkowników, mamy tu do czynienia z kolejną wtopą wizerunkową.

Gracze z całego świata zaczęli w ostatnich godzinach masowo zgłaszać brak możliwości przedłużenia abonamentu PS Plus. Co gorsza, blokada dotknęła także tych, którzy już wcześniej nabyli abonament w formie karty pre-paid czy kodu. Na całe szczęście zamieszanie nie trwało długo i Sony wyjaśniło sprawę w najnowszej aktualizacji strony FAQ. Okazuje się, że blokada została specjalnie nałożona "w związku z pracami nad nowym PlayStation Plus". Wszystkie nabyte kody nie tracą ważności i będzie można je użyć dopiero w czerwcu, gdy nowa formuła usługi wejdzie w życie.

Gracze mogą więc odetchnąć z ulgą, jednak wielka szkoda, że Sony nie rozegrało tego inaczej. Sądząc po komentarzach użytkowników, mamy tu do czynienia z kolejną wtopą wizerunkową, choć koniec końców nikt nie będzie stratny. Oczywiście trudno uwierzyć Sony na słowo, że chodzi tu wyłącznie o prawidłowe wdrożenie nowego PS Plusa. Niektórzy gracze po zapowiedzi nowego systemu subskrypcji korzystali z korzystnej konwersji i byli w stanie zawczasu "załatwić" sobie dostęp do abonamentu Premium w cenie znacznie niższej niż życzy sobie producent. Można więc wywnioskować, że Sony nie zamiaru już tolerować takich praktyk.

Źródło: PlayStation