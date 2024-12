Sony PlayStation 5 - odświeżona wersja Slim jest rozczarowaniem, więc stworzono lepszy wariant. Projekt robi duże wrażenie

Na odświeżoną, a przy okazji nieco odchudzoną wersję konsoli Sony PlayStation 5 z dopiskiem Slim gracze musieli czekać ponad trzy lata od dnia premiery. Ostatecznie jednak okazało się, że nowa edycja wcale nie jest dużo mniejsza, a jej koszty zakupu w Polsce są większe - tak naprawdę bez powodu. Jeden z wielu rozczarowanych takim obrotem spraw użytkowników postanowił wziąć sprawy we własne ręce. Stworzył dużo bardziej kompaktową wersję konsoli, która na dodatek prezentuje się bardzo dobrze i ma kilka dodatkowych funkcji.

Sony PlayStation 5 Slim nie okazała się ostatecznie tym, czego oczekiwano. Pewien użytkownik postanowił więc zrobić własną edycję konsoli, która jest nie tylko o wiele bardziej kompaktowa, ale również posiada dodatkowe elementy, których nie znajdziemy w oryginale.

Za projekt odpowiada jedna z osób współtworzących kanał Not From Concentrate na platformie YouTube. Całość jest bardzo profesjonalnie wykonana - do stworzenia konstrukcji posłużono się nie tylko elementami wydrukowanymi na drukarce 3D, ale także wykorzystano w tym celu frezarkę CNC. Zdumiewająca jest dbałość nawet o małe detale, takie jak charakterystyczne znaki znane z konsol Sony (kółko, kwadrat itd.). Oczywiście zmiany, jakie zaszły w budowie konsoli nie ograniczają się tylko do "pomniejszenia". Wprowadzono smuklejszy układ chłodzenia (w oryginalnym urządzeniu znajduje się sporej wielkości wentylator, którego prędkość jest ograniczona do 30% swoich maksymalnych obrotów), dodano port USB typu C z przodu, a wykorzystywany nośnik danych to teraz TeamGroup MP44S (M.2 2230 zamiast 2280).

Autorska konstrukcja zawiera także podstawkę na dwa pady, które są automatycznie ładowane w momencie, gdy są w niej umieszczone. Nowa edycja konsoli obsługuje zewnętrzne nośniki danych, jak również napęd Blu-Ray. Różnica pomiędzy bazową wersją Sony PlayStation 5 jest kolosalna, co dobrze uwidaczniają fotografie. Całkowita pojemność zmniejszyła się z 10,5 do 3,3 l. Mimo mniejszych rozmiarów temperatury utrzymywane są na bardzo podobnym poziomie. Warto zapoznać się z materiałem wideo, w którym pokazany jest cały proces krok po kroku. Projekt jest doprawdy imponujący (zupełnie jak montaż filmu).

Źródło: YouTube @Not From Concentrate