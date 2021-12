Sniper Elite 5 oficjalnie. Premiera snajperskiej strzelanki już na horyzoncie. Będzie dostępna także w jednym z abonamentów

Seria Sniper Elite jest jedną z nielicznych, która skupia się przede wszystkim na zabawie w snajpera. Cykl stworzony przez zespół Rebellion zadebiutował w 2005 roku grą zatytułowaną Sniper Elite: Berlin 1945 i choć nie odniosła ona oszałamiającego sukcesu, to zyskała sympatię graczy i doczekała się kilku kolejnych odsłon oraz pobocznej miniserii Zombie Army. Nie licząc jednak wspomnianej podserii, ostatnie Sniper Elite pojawiło się przed czterema niemal laty na pecety oraz konsole minionej generacji. Na szczęście już w przyszłym roku fani strzelectwa wyborowego znów będą mieli ręce pełne roboty wraz z odsłoną Sniper Elite 5.

Sniper Elite 5 oficjalnie! Studio Rebellion zapowiedziało kolejną odsłonę lubianej snajperskiej strzelanki już na przyszły rok. Będzie też w Game Passie.

Sniper Elite 5 pojawi się na pecetach oraz konsolach minionej jak i nowej generacji już w przyszłym roku. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat dokładnej daty, Wiadomo jednak, że Sniper Elite 5 już od daty swojej premiery pojawi się także w katalogu usługi PC Game Pass, znanej póki co jako Xbox Game Pass. Co jeszcze wiemy o nowej grze? Jak informują twórcy, ma nas ona zabrać klasycznie na pola walk z nazistami, tym razem wprost do malowniczej Francji (Bretania). Po fabule, jak na Sniper Elite przystało, nie mamy się czego zbytnio spodziewać. Naszym zadaniem będzie namierzenie i zniszczenie tajemniczego projektu znanego jako Operacja Kraken, który zagraża pokojowi w całej Europie.

Kampania ma być mocno rozbudowana i będzie można ją przejść w kooperacji. Będziemy mieli także szansę pojawienia się w grze innego gracza (jako nazista), celem jego unieszkodliwienia. Tak jak poprzednio, kolejne misje toczyć się będą na dużych mapach o otwartej strukturze, a gracz będzie mógł eliminować wrogów nie tylko z dystansu, ale także za pomocą ataków frontalnych czy też podejścia skradankowego. Na więcej informacji o grze musimy poczekać, już teraz wiadomo jednak, że usprawnienia pojawią się nie tylko w grafice, ale także w systemach rozgrywki takich jak strzelanie (balistyka) czy ulepszanie broni. Gracze sieciowi także nie maja się czego obawiać, bowiem Sniper Elite 5 klasycznie otrzyma tryb multiplayer.

Źródło: Rebellion