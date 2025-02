Snapdragon Dev Kit for Windows - oficjalny mini PC z układem Snapdragon X Elite już w sprzedaży

Oficjalna prezentacja procesora Snapdragon X Elite od firmy Qualcomm miała miejsce w październiku 2023 roku. Upłynęło jednak dość sporo czasu, zanim wprowadzono na rynek nowy chip oparty na architekturze ARM, ponieważ pierwsze komputery z kategorii Copilot+ zadebiutowały dopiero w połowie czerwca 2024 roku. Jeszcze w maju tego samego roku Qualcomm zaprezentował mini PC z omawianą jednostką, który właśnie stał się dostępny do kupienia.

Snapdragon Dev Kit for Windows to mały komputer, który wykorzystuje autorski procesor Snapdragon X Elite. Jest to jedna z najtańszych opcji, aby wejść do świata Windowsa na architekturze ARM.

Omawiany mini PC, a dokładniej Snapdragon Dev Kit for Windows, korzysta z najwydajniejszego wariantu układu Qualcomm Snapdragon X Elite. Został on wyposażony w dwanaście rdzeni Orion, których maksymalna częstotliwość taktowania podczas typowego użytkowania może wynieść 3,8 GHz. Na pokładzie chipu znalazł się także całkiem wydajny układ graficzny oraz NPU. W przypadku pamięci RAM możemy liczyć na 32 GB w standardzie LPDDR5x, natomiast nośnik SSD występuje w edycji o pojemności 512 GB.

Snapdragon Dev Kit for Windows Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE) - 4 nm

12C/12T (3,4 - 3,8 GHz, Dual Core Boost do 4,3 GHz) Układ graficzny Qualcomm Adreno X1 (do 4,6 TFLOPS) Układ NPU Qualcomm Hexagon (do 45 TOPS) Pamięć RAM 32 GB LPDDR5x (8448 MT/s) Nośnik danych 512 GB SSD NVMe Łączność 1 x Port Ethernet

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

3 x USB4 typu C

2 x USB 3.2 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm Wymiary i waga 199 x 175 x 35 mm / 970 g Zasilacz 180 W System Windows 11 Cena 899 dolarów

Nie zabrakło portu Ethernet, czy też nowych modułów łączności bezprzewodowej, takich jak Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. W przypadku portów i złącz, jest całkiem przyzwoicie, albowiem możemy liczyć na kilka portów USB, gniazdo słuchawkowe i port HDMI. Model do najmniejszych nie należy, co widać po wymiarach podanych w tabeli, a także jego wadze, która zbliża się do 1 kg. Preinstalowanym systemem jest oczywiście Windows 11. Aktualnie Snapdragon Dev Kit for Windows możemy kupić tylko na stronie Arrow Electronics (link), a koszt mini PC to 899 dolarów (przesyłka darmowa).

Źródło: Qualcomm