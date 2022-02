Smartfony OPPO z aparatami niczym OnePlus. Producent nawiązał współpracę z marką Hasselblad

OPPO ogłosiło właśnie nawiązanie współpracy z legendarną marką Hasselblad. Jak nietrudno zgadnąć, jest to pokłosie połączenia działów projektowych OPPO oraz OnePlus. Integracja przedsiębiorstw będących częścią grupy BBK Electronics w założeniach miała poprawić doświadczenia użytkowników urządzeń wspomnianych marek. Współpraca z Hasselbad oznacza ni mniej, ni więcej, jak to, że oprogramowanie aparatów w kolejnych sprzętach OPPO będzie przygotowywane wspólnie z nowym partnerem. Możemy spodziewać się poprawy sprawności kamery oraz jeszcze lepszego odwzorowania kolorów. To jednak tylko teoria. Przeszłość pokazała nam, że tego typu kolaboracje nie zawsze przekładają się na jakość i możliwości fotograficzne.

Kamery dostępne w dzisiejszych smartfonach to potężne narzędzia fotograficzne. Jakość zdjęć i nagrań robi wrażenie i nijak ma się do tego, z czym mieliśmy do czynienia kilkanaście lat wstecz. Krzyżowanie się światów mobilnego i fotograficznego zaczęło się już dawno temu. Nokia i Sony współpracują z marką Zeiss, natomiast Huawei postawił na firmę Leica. Olympusem, rzekomo miał być zainteresowany Samsung. W sieci wrzało od doniesień sugerujących nadchodzące ogłoszenie partnerstwa. Niestety, na przeciekach sprawa się zakończyła. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby przedsiębiorstwa miały działać wspólnie.

OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro.

Pierwszymi smartfonami przygotowanym wspólnie z Hasselblad okazały się OnePlu 9 i OnePlus 9 Pro i wszystko wskazuje na to, że współpraca ta będzie kontynuowana przez najbliższe lata. Firmy wiążą bowiem umowy. Co ciekawe, na deklarację trzyletniego partnerstwa zdecydowało się również OPPO, które jest ściśle powiązane z OnePlusem. Kluczowym punktem działań ma być odpowiednie skalibrowanie aparatów pod kątem kolorystyki zdjęć. Pierwszym urządzeniem, w którym znajdziemy rozwiązania Hasselblad, będzie sprzęt serii Find X. Pozostaje nam czekać na dalsze decyzje.

