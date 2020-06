Smartfon Motorola One Fusion+ oficjalnie zaprezentowany

Smartfon Motorola One Fusion+ debiutuje dziś na rynku polskim, ale w najbliższych dniach będzie można kupić go również w wybranych krajach Europy. Wspomniany model to kolejny po Motorolach — One Vision, One Action, One Zoom, One Macro oraz One Hyper smartfon producenta, który zasila średnią półkę cenową dostępną w naszym kraju. Wizualnie i technicznie sprzęt zapowiada się na kawał naprawdę udanej elektroniki użytkowej. Układ Qualcomm Snapdragon 730 z dodatkowym chipem NPU oraz funkcjonalny poczwórny system kamer mogą sprawić, że będzie to jedna z ciekawszych propozycji w swojej kategorii. Czy tak się stanie, pokażą nasze testy. Teraz skupmy się na wyglądzie i technikaliach.

Motorola One Fusion+ debiutuje w Polsce, zasilając tym samym segment średniopółkowców. Sprawdźmy, co oferuje nowość ze stajni producenta?

Motorola pędzi i ani myśli zwalniać. Do pokaźnego już, choć w dalszym ciągu rozsądnego liczbowo portfolio producenta dołącza właśnie świeżynka w postaci smartfona Motorola One Fusion+. Za sprawą kilku czynników urządzenie to mogę bez wahania nazwać interesującym. Interesującym, jak na średniaka, gdyż to właśnie średnia półka cenowa jest miejscem, na którym urządzenie będzie „błyszczeć”. Choć większość specyfikacji technicznej wygląda standardowo, w konfiguracji znalazły się rozwiązania, które pozwalają traktować sprzęt jak coś nieco droższego. Zaznaczam jednak, że Motorola One Fusion+ nie jest idealna i zabrakło w niej NFC oraz ładowania indukcyjnego. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że chcąc zachować rozsądną wycenę, należało szukać oszczędności. Padło na wspomniane kwestie.

Wizualnie nie można się tutaj do niczego przyczepić. Ramki są niewielkie, choć charakterystyczne dla serii Motorola One. Mamy tu bowiem nieco szerszą bródkę, jednak pamiętajmy, że mówimy o średniaku. Na froncie znajdziemy 6,5-calowy ekran IPS Total Vision o rozdzielczości 2340 x 1080 pix. Chroni go warstwa chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass. Niestety nie udało mi się dowiedzieć, której generacji jest to rozwiązanie. Próżno szukać tu wcięcia na aparat, gdyż kamerka do selfie to element wysuwany z górnej części obudowy. Rozdzielczość 16 Mpix (bez zastosowania technologii Qual Pixdel), światło f/2.0 oraz funkcje takie jak Gesture selfie, Portrait lighting, Night Vision powinny zapewnić przednią zabawę domorosłym fanom fotografii mobilnej.

Na pleckach znajdziemy solidny aparat składający się z ultraszerokiego kąta, 64 Mpix kamery głównej z technologią Quad Pixel, Macro Vision do zdjęć makro oraz czujnik głębi. Dokładną specyfikację techniczną znajdziecie na samym dole wpisu. Całość napędza układ Qualcomm Snapdragon 730 z chipem NPU zapewniającym szybkie obliczenia AI, 6 GB RAM (DDR4) oraz 128 GB pamięci na dane. Mamy tu również microSD, choć jest to gniazdo hybrydowe. Warto wspomnieć o obecności akumulatora o pojemności 5000 mAh. Na start otrzymujemy Androida 10 z nakładką My UX, która mocno bazuje na czystym Androidzie. Niemniej, oprogramowanie pozwala na pewną personalizację, np. zmianę motywów, fontów, ikon czy animacji odcisków palca. Motorola One Fusion+ została wyceniona na 299 euro i jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych — Twilight Blue oraz Moonlight White.

Motorola One Fusion+ Wyświetlacz 6,5-cala, IPS LCD, Total Vision

2340 x 1080p

19,5:9 Procesor Qualcomm Snapdaragon 730 Pamięć na dane 128 GB Pamięć RAM 6 GB Bateria 5000 mAh Aparat główny 64 Mpix f/1.8, Quad Pixel

8 Mpix f/2.2 ultraszeroki kąt

5 Mpix f/2.2 Makro

2 Mpix f/2.2 Czujnik głębi Aparat przedni 16 Mpix f/2.0 Wymiary 162.9 x 76.4 x 9.6 mm Waga 210 g Kolory Twilight Blue, Moonlight White Inne Android 10, My UX, Bluetooth 4.2, WiFi ac, Radio FM Cena 299 euro

Źródło: Motorola