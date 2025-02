Samsung prezentuje karty pamięci microSD o pojemności 1 TB. Nowości zawitają do serii PRO Plus i EVO Plus

Dostępne pojemności pamięci masowych wszelkiego typu wciąż stają się coraz większe. W tym procesie ulepszona zostaje również ich specyfikacja. Dziś nikogo nie dziwią karty microSD, których pojemność wynosi nawet 512 GB. Firma Samsung zaprezentowała właśnie karty pamięci tego formatu, które zostały wykonane w technologii V-NAND ósmej generacji. Linie PRO Plus oraz EVO Plus doczekają się wariantu o pojemności 1 TB, który zaoferuje przy okazji bardzo dobrą wydajność.

Do dwóch serii kart pamięci microSD od Samsunga (PRO Plus i EVO Plus) już za moment dołączy nowa wersja o pojemności 1 TB. Została ona wykonana w technologii V-NAND 8. generacji i zaoferuje bardzo przyzwoitą wydajność.

Omawiane linie kart pamięci microSD od firmy Samsung są na rynku od dawna, jednak do tej pory mogliśmy nabyć maksymalnie wariant o pojemności 512 GB. Wspomniana technologia V-NAND ósmej generacji umożliwiła wprowadzenie do oferty dwukrotnie pojemniejszej wersji. Seria PRO Plus jest tą najbardziej zaawansowaną, a wszystkie wersje pamięciowe oferują wysoki odczyt i zapis sekwencyjny, których wartości mogą wynieść analogicznie 180 i 130 MB/s. Bez problemu będziemy więc w stanie wykorzystać kartę do zapisu wideo w jakości 4K, co potwierdzają również same klasy wydajności (klasa V30 to gwarantowany ciągły zapis na poziomie co najmniej 30 MB/s)

Samsung PRO Plus Samsung EVO Plus Standard UHS Dostępne pojemności 128/256/512 GB oraz 1 TB 64/128/256/512 GB lub 1 TB Odczyt sekwencyjny Do 180 MB/s Do 160 MB/s Zapis sekwencyjny Do 130 MB/s 64 GB - Do 20 MB/s

128 GB - Do 60 MB/s

Od 256 do 1 TB - Do 120 MB/s Klasy wydajności U3, V30, A2, Class 10 64 GB - U1, V10, A1, Class 10

od 128 do 1 TB - U3, V30, A2, Class 10

Natomiast karty pamięci microSD należące do rodziny EVO Plus zaoferują nam tylko nieco gorszą wydajność (o ile zdecydujemy się na pojemność przynajmniej 256 GB). Omawiany nowy wariant o pojemności 1 TB zapewnia bardzo podobne prędkości maksymalnego zapisu i odczytu sekwencyjnego, a także został oznaczony tymi samymi klasami wydajności, co w serii PRO Plus. Kontroler w obu nowościach został wykonany w 28-nanometrowym procesie technologicznym, co ma się przełożyć na lepszą wydajność energetyczną. Na pokładzie nie zabraknie kodowania korekcyjnego (ECC) z kodami LDPC. Nowości mają wytrzymać zanurzenie w wodzie (na głębokość 1 m nawet przez 24 godziny), wysokie temperatury (do 85 stopni Celsjusza), a także do dziesięciu upadków z wysokości 1,5 m. Spotkamy się także z 10-letnią ograniczoną gwarancją. Nowe edycje będą dostępne w sierpniu 2024 roku na całym świecie.

Źródło: Samsung