Dahua to nie tylko systemy monitoringu, ale również pamięci masowe: dyski SSD SATA, SSD NVMe, karty pamięci i pendrive

Dahua to producent, którego możecie kojarzyć z nowoczesnych systemów monitoringu - wysokiej klasy rejestratorów, kamer przemysłowych czy wideodomofonów. Jednak oferta Dahua jest znacznie szersza, obejmując także pamięci masowe, będące uzupełnieniem kompleksowych systemów monitorujących. Wśród takich sprzętów znajdziemy konsumenckie nośniki SSD SATA, wydajne SSD NVMe, karty SDHC i pendrivy. Poznajcie kilka z nich...

Dahua to firma założona w 2001 roku, posiadająca na świecie wiele oddziałów, jednak główna siedziba producenta znajduje się w Chinach. Marka słynie z wysokiej jakości urządzeń służących do monitoringu audio-video, stawiając na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Urządzenia Dahua sprawdzają się w zastosowaniach stricte przemysłowych, jak również domowych, a szeroki wybór modeli pozwala dostosować systemy do indywidualnych preferencji. Wszystkie produkty Dauha tworzą zwarty ekosystem, uzupełniając się wzajemnie, umożliwiając stworzenie kompleksowej infrastruktury monitorującej oraz zabezpieczającej obiekty. Ponieważ rejestrowanie obrazów jest nierozerwalnie związane z zapisywaniem oraz przechowywaniem wielu GB danych, Dauha oferuje także wachlarz pamięci masowych różnego rodzaju.

Dauha w pierwszym kwartale 2024 roku planuje wyraźnie zaakcentować swoją obecność w Polsce, między innymi poprzez nowe inwestycje oraz wprowadzenie kolejnych kategorii produktowych. Jednak działalność firmy nie ogranicza się wyłącznie do obszarów stricte sprzedażowych, ale obejmuje również działania inwestycyjne, zdradzające poważne podejście do lokalnego rynku. Warto wiedzieć, że Dauha zatrudnia w Polsce ponad 100 osób, posiada własne magazyny, pokoje pokazowe i nawet biuro projektowe. Producent nawiązał także bliską współpracę z dwoma czołowymi dostawcami chipów, co umożliwia stworzenie jakościowej oferty pamięci masowych przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Dzięki aktywnemu podejściu, Dahua chce budować świadomość marki nie tylko wśród użytkowników systemów monitoringu, gdzie pozostaje światowym liderem CCTV, ale również w innych segmentach.

Dahua SSD C800A

Dahua SSD-C800A to rodzina dysków SSD wykorzystująca popularny interfejs SATA 6.0 Gb/s, zamknięta w obudowach w formacie 2,5 cala. Doskonale sprawdzi się jako podstawowy dysk systemowy albo magazyn danych. Seria obejmuje nośniki o pojemności od 120 do 2000 GB, zapewniając w zależności od modelu, prędkości odczytu wynoszące 510-550 MB/s oraz 450-500 MB/s dla zapisu. Szacowany czas bezawaryjnej pracy wynosi 1,500,000 godzin. Nośniki Dahua SSD-C800A bazują na dwukanałowym kontrolerze oraz pamięciach 3D NAND TLC. Współczynnik TBW jest oczywiście uzależniony od konkretnego modelu, maksymalnie sięgając 800 TBW. Warto jeszcze wspomnieć, że dyski o pojemności od 120 do 480 GB objęto trzyletnią, natomiast rozmiary od 500 do 2000 GB pięcioletnią gwarancją producenta. Mocną stroną Dahua SSD-C800A jest relatywnie niska cena, dzięki czemu nośniki są dostępne na każdą kieszeń. Więcej o dyskach SATA producenta możecie dowiedzieć się zaglądając na oficjalną stronę.

Dahua SSD C970 PRO

Dahua SSD-C970PN to rodzina topowych nośników SSD wykonanych w formacie M.2 2280, wykorzystujących nowoczesny interfejs PCI-Express 4.0 x4 oraz protokół NVMe 1.4. Pozwoliło to uzyskać bardzo wysoką wydajność w każdych zastosowaniach. Producent udostępnia modele o pojemności 1 TB albo 2 TB, których transfery odczytu sięgają kolejno 7070 / 7130 MB/s, natomiast zapisu 5280 / 6250 MB/s. Względem SATA dokonał się zatem potężny progres. Znacząco podniesiono także współczynnik TBW wynoszący 1900 albo 3800 TB. Dlatego seria Dahua SSD-C970PN przeznaczona jest nie tylko do zastosowań roboczych, ale również gamingowych, gdzie potrzeba wysokiej wydajności oraz wytrzymałości. Dyski bazują na czterokanałowym kontrolerze, pamięciach 3D TLC NAND i dodatkowo posiadają bufor DDR4. Zostały też objęte trzyletnią gwarancją. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta.

Dahua MicroSDHC TF-L100

Jeśli szukasz karty pamięci MicroSDHC, to Dahua posiada w portfolio wiele interesujących propozycji, wśród których znajduje się rozsądnie wyceniona seria TF-L100. Oferta obejmuje modele o pojemności 32 / 64 / 128 / 256 GB, wszystkie spełniające standard prędkości zapisu UHS-I, gwarantujący transfer na poziomie minimum 10 MB/s (w praktyce nawet do 100 MB/s w odczycie). Dahua TF-L100 to nośniki przeznaczone głównie do systemów monitoringu, charakteryzując się doskonałą wydajnością i długą żywotnością. Posiadają odporność na wysoką i niską temperaturę, wodoodporność, namagnesowanie oraz promieniowanie X. Jednak dzięki szerokiej kompatybilności mogą być stosowane również w typowych urządzeniach cyfrowych m.in. aparatach czy tabletach. Warto jeszcze wspomnieć, że karty MicroSDHC Dahua TF-L100 bazują na pamięciach NAND TLC, a objęte zostały dwuletnią gwarancją producenta.

Pendrive Dahua USB-P629-32

Dobry pendrive przydaje się zawsze i każdemu, a Dauha P629-32 zapewnia nie tylko satysfakcjonującą wydajność, ale posiada również wysoką funkcjonalność i ciekawy wygląd. Urządzenie dysponuje interfejsem USB 3.2 Gen1 oraz osobnymi złączami USB-A plus USB-C - wystarczy tylko obrócić wykonaną z metalu obudowę. Znacznie poprawia to kompatybilność pendrive, obsługującego jednocześnie nowszy i starszy standard. Wyprofilowany uchwyt umożliwia też zawieszenie pendrive na smyczce lub breloku. Dauha P629-32 występuje w pojemnościach 32 / 64 / 128 / 256 / 512 GB, zapewniając w odczycie transfery w przedziale 20-150 MB/s, natomiast w zapisie zakres ten wynosi 6-100 MB/s (zależnie od typu i wielkości plików). Do wyboru jest szara i srebrna wersja kolorystyczna. Urządzenie objęto pięcioletnią gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta.

