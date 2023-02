Samsung łączy siły z Google i Qualcomm. Nadchodzi urządzenie XR, które ma konkurować z propozycją od Apple

Większość branż kojarzonych stricte z urządzeniami mobilnymi stara się wychodzić poza te ramy. Samsung na swoim wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbywa się co pół roku, zapowiedział, że pracuje nad urządzeniem do XR. Tym razem jednak Samsung Electronics opierać się będzie na wsparciu firm Google i Qualcomm, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Co już wiemy na temat nadchodzącego sprzętu?

Samsung ogłosił, że pracuje nad urządzeniem przeznaczonym do XR (rzeczywistość mieszana / rozszerzona). Firma nawiązała tym samym współpracę z Google i Qualcomm, aby konkurować z pozycją od Apple.

XR to połączenie trzech znanych już nam technologii: wirtualnej rzeczywistości (VR), rzeczywistości mieszanej (Mixed Reality) oraz rozszerzonej (AR). Odnosi się więc do technologii łączącej świat cyfrowy z rzeczywistym i pozwala na interakcję z nim. Samsung odniósł się na swoim evencie do tego, że każda firma ogłaszała już urządzenia mające związek z XR i oni nie są wyjątkiem. Szef działu mobilnego Samsunga TM Roh zdradził w wywiadzie dla Washington Post, że jeśli chodzi o chipset nowego urządzenia, opierać się będą na rozwiązaniu od Qualcomma. Za oprogramowanie odpowiadać będzie Google, a Samsung za sprzęt. Dodał również, że są dość daleko od ukończenia całego projektu. Wiadomo natomiast, że będzie to headset lub okulary. Obie firmy, z którymi Samsung planuje współpracować, potwierdziły tę informację.

Samo to, że Samsung pracuje nad urządzeniem do XR, nie powinno nas dziwić. W listopadzie 2015 roku światło dzienne ujrzały gogle wirtualnej rzeczywistości - Samsung Gear VR. Oczywiście technologia samego VR dopiero raczkowała, więc nie było to rozwiązanie idealne. W głównej mierze zależało od rozdzielczości smartfona, ponieważ to on odgrywał rolę wyświetlacza w goglach. Co wyróżniało w tamtym czasach "cardboard-owych" wynalazków gogle Samsunga, to jego ekosystem i gry na wyłączność. Tak samo ma być w nadchodzącym sprzęcie. Firma przykłada wielką wagę do ekosystemu, z którego ma korzystać użytkownik i twierdzi, że to właśnie przez ten aspekt konkurencyjne rozwiązania nie odnosiły sukcesów.

W 2017 roku Samsung zaprezentował swoje gogle Samsung HMD Odyssey, które pomimo dobrych parametrów nie odniosły spektakularnej popularności w głównej mierze z uwagi na swoją cenę i powoli nadchodzące konkurencyjne rozwiązania. Firma musiała więc na chwilę wycofać się z rynku urządzeń VR i odetchnąć. Nadeszły jednak czasy, kiedy rozwiązania XR stają coraz popularniejsze. Samo Apple już tej wiosny ma zaprezentować swój headset. Jednak sprzęt, który przygotowuje Samsung, może być wyjątkowy. Na konferencji dowiedzieliśmy się, że "być może jest możliwość połączenia urządzeń AR i Mixed Reality ze smartfonem i dalej rozwijać tę technologię". Tak więc nadchodzące urządzenie zapewne będzie miało dużo wspólnego z naszymi smartfonami.

Źródło: Washington Post