Samsung Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7 mają otrzymać większe ekrany od poprzedników. Nadchodzą wyczekiwane zmiany

Niedawno informowaliśmy Was, że Samsung radzi sobie coraz gorzej na rynku składanych smartfonów. Problemem jest tutaj nie tylko coraz większa aktywność konkurencji, ale również - a może przede wszystkim - niewielka liczba zmian w porównaniu do poprzednich modeli. Na szczęście dla konsumentów, taka stagnacja nie będzie trwać w nieskończoność. Pojawiły się właśnie wieści z zaufanego źródła, które wskazują na użycie nowych, większych ekranów w nadchodzących składanych urządzeniach.

Wiele wskazuje na to, że przyszłoroczna oferta "składaków" Samsunga może być nadzwyczaj interesująca. Szykują się większe wyświetlacze i prawdopodobnie również dodatkowe modele.

Jak twierdzi analityk Ross Young, Samsung Galaxy Z Fold7 ma otrzymać 6,5-calowy ekran zewnętrzny oraz 8-calowy panel wewnętrzny. Co ciekawe, dokładnie tymi przekątnymi cechuje się niewydany w naszej części świata model Galaxy Z Fold Special Edition, co może oznaczać, że przyszłoroczny smartfon w pewien sposób upodobni się do wersji SE (najpewniej będzie cechował się również podobną grubością). Dla porównania Fold6 cechuje się 6,3-calowym ekranem zewnętrznym i 7,6-calowym ekranem wewnętrznym.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Zmiany nie ominą także przyszłorocznego Flipa. Smartfon Galaxy Z Flip7 ma otrzymać 4-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,85-calowy panel wewnętrzny. Największe znaczenie ma tutaj oczywiście ten mniejszy wyświetlacz, bowiem dzięki większej przekątnej obsługa urządzenia powinna być wygodniejsza (być może producent nie będzie ograniczał tego panelu już tylko do wyświetlania widżetów), a przy okazji można liczyć na znacznie inny design smartfona. Warto w tym miejscu przypomnieć, że najprawdopodobniej Samsung pokaże również tańszą wersję urządzenia z oznaczeniem Galaxy Z Flip Fan Edition. Wiele wskazuje więc na to, że przyszłoroczna oferta "składaków" giganta może być nadzwyczaj interesująca.

Źródło: Sammobile, Ross Young