Samsung Galaxy S23 FE - poznaliśmy wygląd smartfona. Całość mocno przypomina średniobudżetowego Galaxy A54

Na kolejnego smartfona Samsunga z serii Fan Edition czekamy już całkiem długo. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższych miesiącach w sklepach pojawi się kolejne urządzenie o flagowej specyfikacji, które powinno być nieco tańsze od innych czołowych modeli giganta. Po serii przecieków i domniemywań nt. specyfikacji w sieci pojawiły się w końcu rendery Samsunga Galaxy S23 FE. Całość niestety nie prezentuje się zbyt oryginalnie.

Udało się ustalić, że Samsung Galaxy S23 FE otrzyma 6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz i będzie mierzyć ok. 158 x 76,3 x 8,2 mm. Mimo tej samej przekątnej może być więc mniej poręczny od poprzednika.

Co tu dużo mówić - smartfon na pierwszy rzut oka prezentuje się niemal tak samo, jak średniobudżetowy Samsung Galaxy A54. Całość nawet będzie mieć podobne gabaryty, bowiem udało się ustalić, że S23 FE otrzyma 6,4-calowy ekran AMOLED 120 Hz i będzie mierzyć ok. 158 x 76,3 x 8,2 mm. Mimo tej samej przekątnej może być więc mniej poręczny od poprzednika (S21 FE). Warto zwrócić uwagę na stosunkowo szerokie ramki dookoła wyświetlacza, które bardziej kojarzą się właśnie z typowym średniakiem, a nie telefonem aspirującym do miana flagowca. Dobrą wiadomością są natomiast ulepszenia dotyczące aparatu fotograficznego. Choć dokładna specyfikacja obiektywów pozostaje jeszcze nieznana, to jednak źródło twierdzi, że na pokład może trafić jednostka główna 50 MP znana z topowych modeli Galaxy S23. Mówi się także o obiektywie telefoto na pokładzie.

Zagadką ciągle pozostaje procesor. Choć w sieci sporo się ostatnio pisało o użyciu Exynosa 2200, to jednak źródło nadal nie wyklucza, że na pokładzie znajdzie się Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ponadto możemy oczekiwać 6 lub 8 GB pamięci RAM na pokładzie, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, a także baterii 4500 mAh z obsługą ładowania 25 W. Nie wiemy dokładnie, kiedy Samsung oficjalnie zapowie omawianego smartfona, aczkolwiek spekuluje się, że model Galaxy S23 FE zostanie zaprezentowany razem z Galaxy Z Flipem5 i Z Foldem5 już 26 lipca tego roku.

