Samsung Galaxy S23 FE z nowymi informacjami. Tańsza wersja flagowca będzie lepsza niż wcześniej przewidywano?

Wersje FE flagowych smartfonów od Samsunga stanowią pewnego rodzaju tańsze odpowiedniki flagowych urządzeń. Niższa cena wynika zazwyczaj ze słabszych podzespołów lub braku niektórych funkcjonalności względem wyżej pozycjonowanego modelu. Według najnowszych doniesień Samsung Galaxy S23 FE nie będzie mocno różnił się od zwykłego Galaxy S23. Co więcej, ma być on oferowany zarówno z SoC od Qualcomm, jak i autorskim czipem Exynos.

Najnowsze doniesienie wskazują, że Samsung Galaxy S23 FE otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Istnieje możliwość, że pojawi się również wersja wyposażona w odświeżony SoC Samsung Exynos 2200.

Jeszcze końcem ubiegłego roku w sieci pojawiały się doniesienia, jakoby Samsung zamierzał porzucić modele oznaczone dopiskiem FE. Wygląda jednak na to, że nic takiego się nie zdarzy i Samsung Galaxy S23 FE powstanie. Nieco ponad miesiąc temu pojawiły się przecieki autorstwa użytkownika Twittera o nazwie OreXda sugerujące, że urządzenie to zostanie wyposażone w czip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Teraz ta sama persona twierdzi, że Galaxy S23 FE otrzyma wydajniejszy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. W podobnym tonie wypowiada się Revegnus (także autor wielu przecieków dzielący się nimi na portalu społecznościowym), aczkolwiek ograniczył się on do stwierdzenia, że SoC znajdującym się na pokładzie nowego smartfona Samsunga nie będzie Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. W odniesieniu do przecieków z koreańskiego forum Meeco, w których pojawia się wzmianka o możliwości wykorzystania czipu Exynos 2200, brzmi to co najmniej interesująco.

Oprócz sugestii, że mogą pojawić się dwa warianty Samsunga Galaxy S23 FE, przewiduje się, że smartfon otrzyma 8 GB pamięci RAM, a względem flagowca niezmieniony pozostanie ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz tylne aparaty. Różnic spodziewać się można natomiast w obudowie, która raczej nie będzie w całości wykonana ze szkła oraz braku bezprzewodowego ładowania. Premiera nastąpi raczej w ostatnim kwartale bieżącego roku, a cena ma wynieść 699 dolarów (około 3000 złotych).

Źródło: NotebookCheck, Twitter