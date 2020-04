Samsung Galaxy S20 Ultra nareszcie oceniony w rankingu DxOMark

Trochę to trwało, ale już jest. Mowa o fotograficznym teście smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra, którego dokonał znany i przez wielu uważany za miarodajny serwis DxOMark. Z informacji zawartych w publikacji foto-specjalistów dowiadujemy się o mocnych oraz słabych stronach ostatniego flagowca południowokoreańskiego producenta. Choć Samsung jest pewny fotograficznej przydatności swojego dziecka, opinia DxOMark nie jest tak pozytywna, jak mogłoby się wydawać. Okazuje się, że sprzęt miewał problemy z przybliżaniem oraz automatycznym ustawianiem ostrości. Czy to oznacza, że producent nie podołał zadaniu i Samsung Galaxy S20 Ultra nie znalazł się na wysokiej pozycji w rankingu. Na szczęście nie.

Ocena smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra pojawiła się w rankingu DxOMark, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jak na tle konkurencji wypadły fotograficzne możliwości ostatniego flagowca producenta.

Samsung dokłada wszelkich starań, aby możliwości aparatu oraz oferowane przezeń funkcje fotograficzne budziły zachwyt użytkowników oraz obserwatorów rynku. To się oczywiście udaje, jednak firma musi pogodzić się z tym, że nie zawsze musi być najlepsza. Okazuje się bowiem, że Samsung Galaxy S20 Ultra, czyli ostatni flagowiec producenta znalazł się dopiero na siódmym miejscu rankingu DxOMark. Sztandarowiec Koreańczyków z wynikiem 122 punktów przegrał z Huawei P40 Pro, Honorem 30 Pro+, Oppo Find X2 Pro oraz Xiaomi Mi 10 Pro. Może to dziwić, zwłaszcza że sprzęt może pochwalić się interesującą specyfikacją aparatu.

Znajdziemy tu poczwórny system kamer, na który składają się 108 Mpix aparat główny ze światłem f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu, teleobiektyw z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix, moduł ulatraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix oraz sensor ToF to wykrywania głębi. Mimo to urządzenie zostało zganione za powolne działanie autofokusu w słabych warunkach oświetleniowych, sporadyczne problemy z balansem bieli oraz artefakty w ujęciach z użyciem funkcji zoom. Mimo to Samsung Galaxy S20 Ultra w dalszym ciągu zapewnia przyjemne kolory, szeroki zakres dynamiki oraz świetną ekspozycję. W temacie nagrań wideo wygląda to podobnie. Dodatkowo wypada pochwalić całkiem niezłą w działaniu stabilizację w filmach kręconych „z ręki”. Poniżej znajdziecie kilka przykładowych ujęć wykonanych smartfonem Samsung Galaxy S20 Ultra oraz materiał wideo od DxOMark.

Źródło: DxOMark