Samsung Galaxy S III - po ponad dekadzie na rynku smartfon otrzymuje Androida 14. Wszystko dzięki wsparciu społeczności

O tym, jak szybko zmienia się technologia, możemy się przekonać, kiedy spojrzymy na urządzenia sprzed ponad dekady. W 2012 roku na rynku smartfonów obecny był Android w wersji 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), a jednym z najbardziej pożądanych urządzeń był Samsung Galaxy S III. Ówczesny flagowiec Samsunga do dziś jest dobrze wspominany, natomiast wsparcie producenta stracił lata temu. Nadal może jednak liczyć na użytkowników - smartfon otrzymał dostęp do Androida 14.

Samsung Galaxy S III swoją premierę miał na początku maja 2012 roku. Po ponad dekadzie na rynku nadal może liczyć na najnowszą wersję systemu Android - choć oczywiście nie od producenta.

Spora część z nas po przeczytaniu nazwy bohatera tego newsa od razu wraca myślami do czasów, kiedy to modyfikowanie smartfonów było rozpowszechnione i dość popularne. Chodzi tu oczywiście o tzw. custom ROM-y, czyli zmodyfikowane wersje systemu Android, które często były świetną alternatywą dla oryginalnego oprogramowania od producenta. Na dodatek w wielu wypadkach dawały smartfonom nowe życie, wszak wsparcie dla sprzętów mniej znanych marek kończyło się już w dniu ich premiery. Jednym z popularniejszych rozwiązań tego typu był CyanogenMod, który z czasem zmienił się w LineageOS. To właśnie dzięki niemu prawie 12-letni Samsung Galaxy S III nadal może cieszyć się najnowszą wersją systemu Android z numerem 14.

Samsung Galaxy S III (GT-I9300) Ekran 4,8" SuperAMOLED 1280 x 720 px

Gorilla Glass 2 Procesor Samsung Exynos 4412 (32 nm)

4 x 1,4 GHz Cortex-A9 Układ graficzny Mali-400 MP4 (440 MHz) Pamięć RAM 1 GB Pamięć wbudowana 16 / 32 / 64 GB Łączność Wi-Fi 4 (2,4 GHz), Bluetooth 4.0, 4G LTE, GPS Porty, złącza i sloty Audio-Jack 3,5 mm, microUSB 2.0, slot na karty microSD Aparat tylny 8 MP (Samsung S5K3H2) Aparat przedni 1,9 MP Akumulator 2100 mAh Wymiary i waga 136,6 x 70,6 x 8,6 mm / 133 g System operacyjny Android 4.0.4 - Android 14 Data premiery 3 maja 2012 roku

LineageOS 21 w wersji dla omawianego smartfona znajdziemy pod tym adresem. Jest to jeszcze wersja alpha, natomiast już teraz większość z funkcji jest oddanych do naszej dyspozycji. Mamy do czynienia z kilkoma niedziałającymi funkcjami, jak choćby brakiem obsługi BT podczas połączeń głosowych lub możliwymi restartami urządzenia. Nadal jednak jest to dość imponujące, że na smartfonie z procesorem Samsung Exynos 4412 i 1 GB pamięci RAM system działa całkiem sprawnie. Odbiegając nieco od głównego tematu: sięgając pamięcią wstecz, można się naprawdę bardzo zdziwić, w jak wielkim stopniu rozwinęła się technologia. Dziś podzespoły "trzeciej galaktyki" nie robią już na nikim wrażenia, choć ma on elementy, które mogą niebawem na nowo powrócić (mowa oczywiście o łatwo wymienialnym akumulatorze).

Źródło: XDA Developers, Pixabay @kaboompics