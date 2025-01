Jak zainstalować Androida na Nintendo Switch? Wykorzystaj potencjał swojej konsoli. Poradnik krok po kroku

Konsola Nintendo Switch jest z nami już ponad 6 lat, jako że swoją premierę miała 3 marca 2017 roku, a jednak sprzęt cały czas cieszy się naprawdę wielką popularnością. Oczywiście fani wszelakich modyfikacji dość szybko znaleźli sposób, aby zmusić pierwsze wersje urządzenia do uruchomienia niemal dowolnego kodu. Tuż po debiucie okazało się bowiem, że sprzęt jest podatny na zmiany. Wymagania zaś były na tyle niskie, że każda osoba mogła uruchomić oprogramowanie, które pozwalało na zagranie w pirackie kopie gier. Oczywiście dla Nintendo nie był to pożądany ruch, więc kolejne odsłony konsoli miały wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia. Z czasem także i one zostały złamane. Dziś posiadacze konsoli mogą uruchomić nie tylko różnego rodzaju oprogramowanie, ale nawet systemy Linux, Lakka lub Android. Dziś zajmiemy się ostatnią pozycją.

Autor: Natan Faleńczyk

Instalacja bądź uruchomienie jakiegokolwiek oprogramowania na Nintendo Switch nie należy do trudnych zadań, natomiast istnieją pewne wymagania, które musimy spełnić, zanim przystąpimy do wszystkich operacji. Z pierwszej sekcji dowiemy się, czy mamy możliwość przejścia przez łatwiejszy proces, czy też będziemy zmuszeni zaingerować w konsolę od strony sprzętowej. Warto zapoznać się z całą treścią tego poradnika, aby osiągnąć zamierzony efekt. Trzeba także zaznaczyć, że przed przystąpieniem do modyfikacji urządzenia powinniśmy wykonać kopię zapasową - nie jest to krok konieczny, natomiast niezwykle istotny, jeśli cokolwiek poszłoby nie tak w trakcie całego procesu. Oczywiście również te kroki są opisane, więc wystarczy zastosować się do wszystkich wskazówek. Omawiane działania będą dotyczyć komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows.

Nintendo Switch jest obecne na rynku na tyle długo, że aktualnie mamy dostęp do innych systemów operacyjnych, które wzbogacają możliwości konsoli. Ten poradnik omówi wymagania oraz cały proces instalacji systemu Android krok po kroku.

Wymagania

Od razu na wstępie warto zaznaczyć, że na każdej konsoli Nintendo Switch można uruchomić inne oprogramowanie, natomiast nie w każdym przypadku będzie to tak samo proste. Pierwsza partia od Big N ma pewną lukę (NVIDIA Tegra RCM), którą można wykorzystać do wprowadzenia konsoli w tryb odzyskiwania, czyli tzw. RCM (Recovery Mode). Dzięki niemu jest możliwe całkiem łatwe włączenie odpowiedniego programu rozruchowego (bootloader), który umożliwi nam dostęp do modyfikacji urządzenia, czy też w końcu uruchomienia Androida lub innego systemu operacyjnego. W celu sprawdzenia, czy nasza konsola jest podatna na taką możliwość, musimy udać się na tę stronę i wpisać numer seryjny urządzenia (mając na uwadze, że pierwsza cyfra po trzech pierwszych znakach jest już wprowadzona). Jeśli wyskoczy nam zielone okienko, jesteśmy posiadaczami konsoli, którą można łatwo "zmodyfikować" - analogicznie komunikat na czerwonym polu oznacza, że mamy dwa wyjścia: znaleźć odpowiednią konsolę bądź też przylutować do układu tzw. modchip (rozwiązanie tanie, aczkolwiek wymaga nieco precyzji, a dodatkowo nie w każdym państwie jest legalne - nawet jeśli ma służyć do legalnych celów). Potrzebny będzie także specjalny element, który najlepiej zakupić na znanych portalach aukcyjnych - wystarczy, że wpiszemy frazę "rcm jig". Jest to koszt raptem 2 zł - alternatywnych metod jest sporo, natomiast ta jest najprzystępniejsza. Musimy zaopatrzyć się także w kartę pamięci microSD o pojemności przynajmniej 32 GB.

Przygotowanie systemu i potrzebne oprogramowanie

Naszym celem w późniejszym czasie będzie przesłanie pliku z programem rozruchowym, który konsola uruchomi zamiast swojego oryginalnego. Do tego zadania możemy użyć wielu rozwiązań, natomiast jednym z popularniejszych jest program TegraRcmGUI. Możemy go pobrać z tego adresu (plik z końcówką .msi). Po zakończeniu tego procesu instalujemy oprogramowanie na komputerze z systemem Windows. Uruchamiamy je, przechodzimy do zakładki Settings i klikamy przycisk Install Driver. W tym momencie powinien nam wyskoczyć komunikat, w którym naciskamy Tak i przechodzimy przez instalację sterownika.

Następnie pobieramy najnowszą wersję programu rozruchowego Hekate stąd (w formacie .zip). Rozpakowujemy zawartość na kartę pamięci microSD (powinna być sformatowana do FAT32 lub exFAT), która domyślnie znajdzie się w konsoli Nintendo Switch. Sam plik hekate_ctcaer_6.0.7.bin, który znajduje się w archiwum, możemy przenieść w dowolne miejsce, ponieważ później będziemy musieli go wskazać. Należy pamiętać, żeby nie była to najtańsza "chińska" pamięć flash, gdyż to właśnie z niej będzie uruchamiał się nasz system. Teraz przechodzimy pod ten adres i pobieramy system Android w odpowiedniej wersji: atv to skrót od Android TV, z kolei tab jest standardową edycją, którą się posłużymy. Pobieramy więc plik nx-tab-beta2.75-20230705-rel.7z i rozpakowujemy na naszym nośniku danych - lecz nie na karcie pamięci (najlepiej poprzez program 7-zip).