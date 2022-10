Samsung Galaxy A14 zapożyczy wygląd od flagowego Galaxy S23. Specyfikacja będzie jednak znacznie słabsza

W sieci pojawiły się już rendery wszystkich flagowych smartfonów Samsung Galaxy S23. Ich design nie jest dla nas zaskoczeniem, choć nowością będzie brak charakterystycznej wysepki - przyszłoroczne modele będą cechować się płaskimi pleckami, a każdy z obiektywów będzie osobno wystawał ponad poziom obudowy. Jak się okazuje, podobnie będą prezentować się także słabsze modele tego producenta, co widać na przykładzie budżetowego Galaxy A14.

Samsung Galaxy A14 wyróżnia się trzema obiektywami aparatu, wycięciem Infinity-U i zaokrąglonymi ramkami. Całość mocno kojarzy się z flagowym Galaxy S23, jednak w rzeczywistości różnica będzie znacząca.

Rendery nadchodzącego smartfona Samsunga z niższej półki zostały przygotowane przez serwis GizNext do współpracy z niezawodnym insiderem OnLeaks. Można je więc traktować za pewnik. Design urządzenia jest dosyć prosty - mamy tu trzy obiektywy aparatu, wycięcie Infinity-U i zaokrąglone ramki. Na pierwszy rzut oka całość mocno kojarzy się ze wspomnianym Galaxy S23, jednak w rzeczywistości różnica będzie znacząca. Niemal na pewno model A14 będzie miał plastikową obudowę, a poza tym w grę dojdą gabaryty - smartfon ma mieć aż 6,8-calowy ekran LCD (Full HD+) i wymiary 167,7 x 78,7 x 9,3 milimetrów.

Co ciekawe, zauważono już, że Samsung Galaxy A14 będzie 0,5 mm grubszy od poprzednika, co może sugerować, że na pokład trafi bardzo pojemna bateria (Galaxy A13 ma akumulator o pojemności 5000 mAh). Poza tym wiemy, że urządzenie zaoferuje czytnik linii papilarnych (na bocznej ramce), gniazdo USB-C i - co dla wielu będzie istotne - gniazdo mini-jack 3,5 mm. Na więcej informacji musimy cierpliwie poczekać. Spodziewamy się, że smartfon będzie dostępny wersjach 4G i 5G, a jego premiera odbędzie się najpewniej w grudniu lub już po Nowym Roku.

