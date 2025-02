Samsung Exynos 1480 - nowa jednostka znajdzie się w budżetowych smartfonach z serii Galaxy A. Wyróżnia ją wyjątkowy układ graficzny

W oczekiwaniu na kolejny ruch ze strony Samsunga w kwestii procesorów z serii Exynos, na jaw wyszły informacje o nadchodzącym układzie, który nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany. Poznaliśmy jego częściową specyfikację oraz przewidywane przeznaczenie w konkretnym modelu smartfona z budżetowej linii Galaxy A. Co ciekawe, jednostka będzie mogła się pochwalić podobnym układem graficznym, co we flagowym chipie Samsung Exynos 2200.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Samsung opracowuje nowy chip dla budżetowych smartfonów z linii Galaxy A, który będzie się charakteryzował układem graficznym AMD RDNA 2.

Samsung Exynos 1480 będzie następcą obecnego już na rynku Exynosa 1380, który znalazł swoje miejsce choćby w smartfonie Samsung Galaxy A54. Nowa generacja oznaczona jest nazwą kodową S5E8845 i właśnie zadebiutowała w benchmarku Geekbench 5. Dzięki temu wiemy, że jednostka złożona jest z układu dwóch klastrów: pierwszy z nich składa się z czterech rdzeni oszczędnie zarządzających mocą (Efficient) o taktowaniu 2,05 GHz, natomiast drugi to cztery rdzenie odpowiadające za wydajność (Performance), których taktowanie osiąga 2,75 GHz. Smartfonem Samsunga z linii Galaxy A, w którym znajdzie się omawiany układ, będzie Samsung Galaxy A55 - swoją premierę odbędzie on w 2024 roku.

Dużo ciekawszy elementem jest jednak zastosowany układ graficzny, którym okazał się Samsung Xclipse 530 (w Exynosie 1380 był to Mali-G68 MP5). Oparty jest on na podobnej architekturze AMD RDNA 2, co w przypadku flagowego układu Samsung Exynos 2200. Jeśli chodzi o rezultaty jednostki, to w teście mierzącym wydajność jednego rdzenia uzyskał on 882 punkty, z kolei w przypadku wielordzeniowości był to wynik 2808 punktów. Dla porównania poprzednia generacja osiągnęła odpowiednio 776 oraz 2599 punktów. Nie możemy więc mówić o sporym wzroście wydajności, natomiast na realne testy Samsunga Galaxy A55 musimy trochę poczekać.

