Samsung Exynos 2400 - wiemy, jaką wydajność ma układ graficzny Xclipse 940. Czy AMD ma szansę wrócić na pole bitwy?

Coraz głośniej mówi się o tym, że Samsung zrezygnuje ze współpracy z firmą AMD, która jest jeszcze odpowiedzialna za dostarczanie układów graficznych Xclipse do serii procesorów Exynos. Rozwiązania te z perspektywy czasu okazują się niezbyt udane i Samsung zamierza opracowywać własne procesory, które mają szansę odmienić dotychczasowy los. Natomiast nowe doniesienia wskazują na to, że nadchodzący układ Exynos 2400, który znajdzie się w smartfonach Samsung Galaxy S24 oraz S24+, znowu nie przyniesie za sobą rewolucji.

W internecie pojawiły się wyniki z benchmarków dwóch modeli procesorów, z których jednym jest nadchodzący Samsung Exynos 2400. Okazuje się, że podzieli on dotychczasowy los praktycznie całej serii.

Wyniki testów odnoszą się do omawianego procesora Samsung Exynos 2400, a także zeszłorocznego (listopad 2022 r.) układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Natomiast benchmark obejmował aspekty układów graficznych. W nadchodzącym Exynosie po raz kolejny zobaczymy jednostkę od AMD - Xclipse - natomiast w przypadku SoC od Qualcomma jest to Adreno 740. Warto od razu zaznaczyć, że do premiery smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 zostało jeszcze trochę czasu, więc procesor może zostać bardziej zoptymalizowany, a same wyniki mogą się nieco różnić od przedstawionych tutaj. Natomiast wczesne rezultaty wykazują wyższość układu graficznego znajdującego się w procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, aniżeli autorskiego Xclipse 940. Co prawda różnica jest nieznaczna i wynosi zaledwie 90 punktów, jednak porównujemy układ, które jest na rynku już rok z tym, który nie miał jeszcze swojej premiery.

Wygląda więc na to, że nabywcy dwóch tańszych wariantów z serii Samsung Galaxy S24 nie będą mieli zbyt wielu powodów do radości. Oczywiście wydajność nadal będzie można zaliczyć do flagowej, a w codziennej pracy praktycznie nikt nie odczuje różnicy (choć nie wiadomo, czy także pod względem utrzymywania odpowiednich temperatur), aczkolwiek każdy nowy smartfon tego pokroju powinien przynosić za sobą wzrost wydajności, a nie zastój. Do tego wszystkiego można dodać fakt, że Samsung Exynos 2400 będzie realnie konkurował z nowym SoC Qualcomma - Snapdragon 8 Gen 3 - który jeszcze nie miał swojej premiery. Sytuacja nie wygląda więc za dobrze. Trochę lepiej wszystko klaruje się dla smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra, ponieważ otrzyma on zmodyfikowany chip wspomnianego "Snapdragona 8 Gen 3" w wersji "for Galaxy".

Źródło: X @Tech_Reve