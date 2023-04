Samsung Exynos 2400 przetestowany w Geekbench 5. Nadchodzący SoC wyróżnia się wysoką wydajnością wielowątkową

Układy Samung Exynos nie cieszą się wśród użytkowników dużą popularnością. W ostatnich latach postrzegane były jako jednostki wolniejsze, a na dodatek pobierające więcej mocy, przez co klienci zdecydowanie chętniej sięgali po smartfony wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon. Mimo to Koreańczycy nie rezygnują z rozwoju własnych SoC, o czym najlepiej świadczą wyniki wydajności nadchodzącego Exynosa 2400.

Według aktualnych informacji Samsung Exynos 2400 zostanie wyposażony w dziesięć rdzeni. Najszybszy z nich, Cortex-X4, będzie pracował z częstotliwością na poziomie 3.1 GHz. Dwa rdzenie Cortex A-720 osiągną maksymalnie 2,9 GHz, a trzy kolejne - 2,7 GHz. Do obsługi najmniej wymagających aplikacji przeznaczono cztery energooszczędne rdzenie Cortex A-520 o taktowaniu 1,8 GHz. Mobilni gracze będą mogli także przetestować wydajność układu graficznego Xclipse 940, korzystającego z architektury AMD RDNA 2. Nie zabrało wsparcia dla łączności 5G, szybkiej pamięci typu UFS 4.0 oraz możliwości nagrywania wideo w rozdzielczości 8K przy zachowaniu płynności na poziomie 60 klatek na sekundę. Jakich osiągów mogą spodziewać się użytkownicy?

Wydajność chipu została sprawdzona w popularnym benchmarku Geekbench 5. Samsung Exynos 2400 osiąga średnio 1530 pkt. w teście jednego wątku oraz 6210 pkt. w teście wielowątkowym. Osiągi są jeszcze lepsze, gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie najlepszy rezultat, wynoszący odpowiednio 1711 i 6967 pkt. Jak nowy SoC prezentuje się na tle dostępnych na rynku układów? Apple A16 Bionic może pochwalić się wynikiem na poziomie 1867 oraz 5567 pkt., a w przypadku Snapdragona 8 Gen 2 mowa o 1604 i 5311 pkt. Wydajność pojedynczego wątku nie zaskakuje, jednak dzięki zastosowaniu dziesięciu rdzeni nowy Exynos zdecydowanie wyprzedził konkurencję w teście wielowątkowym. Interesująco prezentują się także możliwości iGPU. Bazujący na architekturze RDNA 2 układ graficzny Xclipse 940 okazał się o siedem procent szybszy od Adreno 750, które trafi do nadchodzącego Snapdragona 8 Gen 3.

GeekBench Compute Score (Vulkan)



Exynos 2400 : 13858

Snapdragon 8 Gen 3 : 12946



