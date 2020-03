Ubisoft rozdaje za darmo Child of Light na platformie Uplay

Sytuacja związana pandemią koronawirusa nie zachęca do wychodzenia z domu. Koncern Ubisoft postanowił dołączyć do innych firm i zachęcić użytkowników do pozostania w czterech ścianach, udostępniając za darmo pecetową wersję Child of Light, ciepło przyjętej dwuwymiarowej hybrydy platformówki i jRPG-a z 2014 roku. Jest to stosunkowo niewielka, zwłaszcza na tle typowych gier z katalogu francuskiego wydawcy, produkcja, która miała być – podobnie jak Valiant Hearts: The Great War – sprawdzeniem się Ubisoftu na przesyconym rynku indie. Child of Light, które właśnie nawiązuje do dzieł niezależnych, można przypisać na stałe do swojego konta Uplay, ale oferta jest ograniczona czasowo i obowiązuje od dzisiaj do 28 marca do godziny 14:01 czasu polskiego.

W Child of Light wcielamy się w Aurorę, córkę księcia. Trafia ona po swojej śmierci do baśniowej krainy Lemuria, po której podróżuje z magicznym towarzyszem, świetlikiem zwanym Igniculusem, oraz musi powstrzymać Czarną Królową i ocalić tym samym królestwo. Na pierwszy rzut oka jest platformówką z klasycznym widokiem z boku, ale pod przykrywką okazuje się, że mamy do czynienia z jRPG-iem. W grze wykonujemy zadania poboczne i toczymy walki w systemie turowym rodem z serii Final Fantasy i zdobywamy punkty doświadczenia, które pozwalają rozwijać bohaterkę. Child of Light, które było określane przez studio Ubisoft Montreal „grywalnym poematem”, zostało dobrze ocenione przez krytyków (średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi od 74 do 89% w zależności od platformy sprzętowej) i zdobyło również uznanie w oczach graczy. Aby dodać grę do swojego konta Uplay, wystarczy udać się pod ten adres.

Grę napędza silnik UbiArt Framework, który został wcześniej wykorzystany w Rayman: Origins, Rayman: Legends oraz Valiant Hearts: The Great War. Grafika jest dwuwymiarowa, ale zachwyca iście baśniowym stylem, inspirowanym między innymi animacjami studia Ghibli. Co prawda gra ukazała się na wielu platformach sprzętowych i doczekała się w 2018 roku nawet konwersji na konsolę Nintendo Switch, to Ubisoft udostępnił za darmo tylko wersję PC. Child of Light jest dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Źródło: Ubisoft