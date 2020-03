Watch Dogs i The Stanley Parable za darmo w Epic Games Store

Od 19 marca od godziny 16:00 czasu polskiego można przypisać za darmo w Epic Games Store kolejne dwa tytuły na PC. W tym tygodniu udostępniono Watch Dogs, przygodową grę akcji TPP w otwartym świecie, oraz nietuzinkową produkcję niezależną – The Stanley Parable. Pierwszy tytuł był już rozdawany za darmo przez firmę Ubisoft w 2017 roku, ale jeśli komuś nie udało się go zgarnąć, to macie teraz ponowną szansę. Na dodanie obu gier do swoich kont w Epic Games Store macie tradycyjnie siedem dni. Oferta obowiązuje bowiem do 26 marca do godziny 16:00 czasu polskiego. Za tydzień zastąpią je niewielkie niezależne produkcje: surrealistyczne Figment i strzelanka twin stick Tormentor x Punisher.

Watch Dogs okazało się w dniu premiery sporym rozczarowaniem, zwłaszcza pod względem oprawy wizualnej. Wszyscy wszak pamiętamy imponującą – jak na tamte czasy – prezentację gry w ramach targów E3 2012. Dwa lata później ostateczny efekt nie prezentował poziomu zbliżonego do pokazu. Mimo to otrzymaliśmy raczej solidną produkcję z ocenami w granicach 77-80% (w zależności od platformy sprzętowej) w serwisie Metacritic. Akcja produkcji studia Ubisoft Montreal rozgrywa się w Chicago, mieście opanowanym przez inwigilujący mieszkańców Centralny System Operacyjny (CtOS). Bohaterem jest haker Aiden Pearce, który próbuje pomścić śmierć siostrzenicy. W tym roku Watch Dogs, które przypiszecie za darmo do konta pod tym adresem, doczeka się trzeciej odsłony o podtytule Legion.

The Stanley Parable to z kolei bardzo intrygująca gra przygodowo-eksploracyjna, która wyrosła z fanowskiej modyfikacji na silniku Source znanym z Half-Life’a 2. Położono w niej duży nacisk na oryginalną narrację i właściwie można określić ją tzw. symulatorem chodzenia. Rozgrywka co prawda jest bardzo krótka, ale przedstawiona historia bywa zaskakująca i kilkanaście dostępnych zakończeń zachęca do jej powtarzania. Wcielamy się w niej w tytułowego Stanleya, który jest niewyróżniającym się pracownikiem korporacji. The Stanley Parable, które możecie dodać za darmo do konta Epic Games Store tutaj, zebrało bardzo wysokie noty (średnia ocen w serwisie Metacritic na poziomie 88%) i odniosło duży sukces komercyjny (ponad milion sprzedanych egzemplarzy).

Źródło: Epic Games Store