The Elder Scrolls VI - nowe informacje o grze, premiera w 2025 roku

Obecnie studio Bethesda pracuje m.in. nad pełnoprawną, szóstą odsłoną cyklu The Elder Scrolls. Gra została zapowiedziana podczas targów E3 w 2018 roku, jednak od tamtego czasu nie pojawiły się właściwie żadne konkretne informacje na temat tytułu, który zastąpi wysłużonego Skyrima, któremu w tym roku minie 9 lat od premiery. Bethesda niestety niechętnie dzieli się jakimikolwiek informacjami dotyczącymi prac nad TES VI, tym bardziej że pierwszeństwo na drodze wydawniczej będzie miał inny tytuł studia - Starfield. W sieci pojawiły się natomiast nieoficjalne informacje podchodzące od anonimowego źródła związanego rzekomo ze studiem Bethesda Game Studios. Według tychże informacji, gra pojawi się najpóźniej w 2025 roku, tym samym gracze jeszcze bardzo długo będą musieli czekać na nową część popularnej sagi RPG.

Już wcześniej plotkowano, że kolejna część sagi The Elder Scrolls VI zabierze graczy do prowincji Hammerfall, którą mogliśmy przemierzać już przy okazji drugiej części. Według anonimowego źródła, które ujawniło sporo nowych informacji na forum Reddit, szósta część The Elder Scrolls zaprezentuje nam nie tylko Hammerfall, ale także obszar Wysokiej Skały (High Rock) oraz wyspę Yokuda, która znajduje się na zachód od Tamriel - ponoć to właśnie to miejsce pojawiło się w pierwszym, krótkim zwiastunie gry z targów E3 2018. Archipelag Yokuda jest w rzeczywistości pozostałością terenów, na których pierwotnie osiedlili się Redgardzi. Możliwe więc, iż gra będzie chciała szerzej opowiedzieć na temat wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy, w wyniku której większość tych terenów została zatopiona. Oprócz tego ważną rolę w grze ma odegrać miejsce o nazwie Adamantowa Wieża, zwaną także Wieżą Direnni lub Ada-Mantia. Gra rzekomo ma także nosić podtytuł Redfall.

Anonimowe źródło podało także kilka informacji na temat samej konstrukcji gry. Według doniesień, szósta odsłona The Elder Scrolls ma zredukować do minimum ekrany ładowania, jednak wciąż będą miejsca, w których gracze będą zmuszeni do ich oglądania. Chodzi o wejścia do lochów oraz domostw graczy. To ostatnie jest powiązane z twierdzeniem, iż gracze lubią przechowywać w wirtualnych domach mnóstwo skarbów i przedmiotów codziennego użytku. Wprowadzenie ekranu ładowania w tym miejscu ma skutkować lepszą wydajnością gdy przemieszczamy się bezpośrednio w miastach, gdzie znajdują się domy graczy.

Źródło zaprzecza ponadto istniejącym plotkom o proceduralne generowanych lokacjach. Pojawi się natomiast bardziej rozbudowany system Radiant AI do tworzenia zadań z losowymi celami oraz miejscami. Ze względu na fakt, iż jedną z głównych lokacji ma być Wysoka Skała, o wiele bardziej rozbudowany zostanie aspekt magii - pojawi się mnóstwo nowych zaklęć, a także bardziej rozbudowane zadania powiązane ze Szkołami Magii. The Elder Scrolls VI pojawi się na konsolach nowej generacji oraz PC, a obecnie tytuł nie ma określonej konkretnej daty premiery, choć twórcy rzekomo celują w 2025 rok. Co ciekawe, na chwilę obecną nie ma w planach dodatków typu DLC, a przynajmniej fabularnych rozszerzeń.

