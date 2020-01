Sony na CES może pokazać PlayStation 5. Preorder możliwy marcu

Plotki o tym, że preordery PlayStation 5 ruszą niebawem, bo już w marcu, krążą po sieci od tygodnia. Wszystko zaczęło się od jednego z twitterowych leakerów, nickiem PSErebus, który we wpisie na rozćwierkanej platformie po prostu poinformował, że przedsprzedaż konsoli nowej generacji ruszy właśnie w marcu. Zanim to nastąpi, Sony ma zaprezentować jeszcze nowe pady, czyli Dualshock 5. To jednak nie koniec serii przecieków i domysłów. Nieoficjalnie mówi się bowiem również o tym, że już jutro, wraz z konferencją Sony na tegorocznych targach CES 2020, konsola PlayStation 5 zostanie oficjalnie zaprezentowana. Pozostało nam więc jeszcze kilkanaście godzin, aby przekonać się, czy wszystko powyższe okaże się prawdą.

PlayStation 5 jest niezwykle wyczekiwaną konsolą. Nic dziwnego, że wokół urządzenia krąży mnóstwo plotek. Najnowsze dotyczą chociażby daty, kiedy model zostanie oficjalnie pokazany.

Konferencja Sony na tegorocznych targach CES 2020 rozpocznie się 7 stycznia o godzinie 2:00 naszego czasu (czyli 6 stycznia o godzinie 17:00 czasu PST), a jej transmisję będzie można oglądać pod TYM linkiem. Choć Sony nie zapowiada póki co niczego więcej niż cyt. "unikatową wizję przyszłości, łącząc kreatywność z technologią jak nigdy wcześniej, by uwolnić nowe wrażenia i emocje", wielu komentuje, że za kilkanaście godzin to właśnie PS5 zostanie nam zaprezentowane, a wraz z prezentacją zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości.

To, co ostatnimi czasy "piszczy w trawie" odnośnie nadchodzącej konsoli Sony, to chociażby wsteczna kompatybilność wyłącznie do PS4 oraz cena wynosząca około 1930 złotych. To co wiadomo z kolei na pewno, to data premiery urządzenia, która ma mieć miejsce przed świętami Bożego Narodzenia 2020. Wspomniany wcześniej leaker, tweetował jednak również o tym, że w USA konsola pojawi się już w listopadzie, zaś w grudniu w kilku wybranych krajach Europy, by dopiero w roku 2021 trafić do pozostałych części świata. Przyznajcie, że Was już też boli głowa od wszystkich tych przecieków. Być może faktycznie jutro wszystko stanie się już jasne. Oby.

If you wanna stack it up man you gotta work for it. Pre orders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/amBhIMU0Zr — PlayStation (@PSErebus) 28 grudnia 2019

Źródło: Twitter, Sony