PlayStation 5 - nowe informacje o specyfikacji i dacie prezentacji

Podczas gali The Game Awards, Microsoft dość nieoczekiwanie zdradził pierwsze konkretne szczegóły na temat swojej nadchodzącej, najmocniejszej konsoli - Xbox Series X. Nowe urządzenie będzie wyposażone w customowe APU bazujące na procesorze Zen 2 oraz układzie graficznym Navi opartym o architekturę RDNA ze sprzętową obsługą Ray Tracingu. Firma chwali się również mocą obliczeniową na poziomie 12 TFLOPS. W międzyczasie Sony dość skrzętnie ukrywa informacje na temat swojej konsoli PlayStation 5, która podobnie jak Xbox Series X zadebiutuje w okresie świątecznym 2020 roku. Ostatnio Sony rozesłało zaproszenia na konferencje podczas targów CES 2020, które dość mocno sugeruje publiczną prezentację konsoli. Jakby tego było mało, w sieci pojawiło się sporo nowych szczegółów dotyczących specyfikacji urządzenia.

Według najnowszych informacji, PlayStation 5 będzie słabszą i tańszą konsolą od Xbox Series X. Urządzenie ma oferować moc obliczeniową na poziomie 9,2 TFLOPS i ma kosztować o 100 dolarów mniej od propozycji Microsoftu.

PlayStation 5 ma korzystać także z customowego APU bazującego na procesorze AMD Zen 2 z ośmioma rdzeniami oraz szesnastoma wątkami o taktowaniu około 3,2 GHz (ta wartość wciąż nie jest potwierdzona). Układ graficzny bazujący na architekturze RDNA (Navi) ma z kolei posiadać 36 bloków Compute Units - podobnie jak karta graficzna Radeon RX 5700. Taktowanie rdzenia graficznego ma oscylować w okolicach 2000 MHz. Moc obliczeniowa PlayStation 5 w takiej specyfikacji ma wynosić wspomniane wcześniej 9,2 TFLOPS. Co ciekawe, wygląda na to, że PS5 będzie słabszą konsolą od Xbox Series X (choć Microsoft ma w planach jeszcze jedną, również zdecydowanie słabszą wersję konsoli o kodowej nazwie Lockhart), ale jednocześnie ma być o 100 dolarów tańsza od topowej propozycji Microsoftu.

Konsola Sony ma wykorzystywać również pamięci GDDR6 o efektownym taktowaniu 14 000 MHz lub 16 000 MHz, co ma przełożyć się na przepustowość pamięci w okolicach 448-512 GB/s (magistrala będzie 256-bitowa). Konsola dostępna w sprzedaży ma mieć możliwość pracy w trzech trybach, określanych obecnie jako "Gen2", "Gen1" oraz "Gen0". Model określany jako "Gen2" odnosi się do pełnej wydajności APU, wykorzystywanej w nadchodzących grach. Pozostałe dwa tryby odnoszą się do wstecznej kompatybilności. Zarówno "Gen1" jak również "Gen0" ma oferować inne taktowanie rdzenia graficznego, tym samym oferując odpowiednio niższą wydajność - "Gen1" ma być porównywalny z PlayStation 4 Pro, z kolei "Gen0" ma być upodobniony do podstawowego PS4. Być może więcej konkretów dowiemy się podczas targów CES 2020 zważywszy na ciekawą zapowiedź firmy Sony dotyczącą "unikalnej wersji przyszłości".

