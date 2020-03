Nadciąga Steam Game Festival - wersje demo gier, w miejsce GDC

Gdyby nie panujący globalnie wirus COVID-19, coroczne, kalifornijskie święto graczy zwane jako Game Developers Conference trwałoby już w najlepsze. GDC nie było jednak jedyną imprezą, która została odwołana z powodu pandemii. Niemal ten sam los podzieliło nasze katowickie IEM (impreza odbyła się bez uczestnictwa publiczności), zaś już identyczny los spotkał czerwcowe E3 2020. Odwołanie GDC najmocniej uderzyło chyba w twórców gier indie, którzy na podobnych eventach mają szansę zaistnieć ze swoimi produkcjami. Geoff Keighley, kanadyjski dziennikarz zajmujący się gamedevem, miał z pewnością tego świadomość, dlatego wraz z Valve zdecydował się zorganizować Steam Game Festival, mające być w jakiejś części substytutem dla GDC.

Po raz pierwszy ze Steam Game Festival spotkaliśmy się w grudniu 2019 przy okazji The Game Awards, kiedy to w ręce graczy oddano kilkanaście wersji demonstracyjnych różnych tytułów. Tak samo będzie już dziś, dokładnie od godziny 17:00. Na Steamie pojawi się wówczas aż ponad 40 wersji demo tych gier, które miały pojawić się podczas GDC. Impreza online potrwa do 23 marca, więc na ogranie demek będziemy mieć kilka "kwarantannowych" dni.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge