Blade Runner - remake gry trafi na Steam i konsole w tym roku

Gra przygodowa Blade Runner (pierwotnie wydana na PC w 1997 roku) po tym, jak niedawno (w grudniu 2019 roku), po latach zawirowań prawnych i technicznych stała się dostępna do zakupu na serwisie GOG, zostanie wkrótce zremasterowana na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i PC. Nightdive Studios, twórca ostatnich remasterów System Shock i Turok: Dinosaur Hunter, w wywiadzie dla The Hollywood Reporter ujawnił mianowicie istnienie wersji Enhanced Edition. Gra zostanie opracowana w kooperacji z Alcon Entertainment. Co najlepsze, będziecie mogli w nią zagrać jeszcze w tym roku.

Nowa wersja będzie zawierać zaktualizowane modele, animacje i przerywniki. Co więcej, będzie obsługiwała rozdzielczości szerokoekranowe i będzie można dostosować sterowanie do swoich upodobań.

Historia gry Blade Runner jest prawie tak skomplikowana, jak historia arcydzieła Ridleya Scotta z 1982 roku. Została opracowanya przez twórcę Command & Conquer Westwood Studios. W wywiadzie z 2015 roku Louis Castle, współzałożyciel Westwood powiedział, że studio straciło kod źródłowy gry, gdy przeniósł się z Las Vegas do Los Angeles. Castle dodał, że remake w rezultacie kosztowałby miliony dolarów. Z powodu problemów prawnych i dotyczących własności intelektualnej, w ostatnich latach niemożliwe stało się legalne kupowanie gry. Uruchomienie go na nowoczesnym sprzęcie komputerowym było również trudne. Jednak dzięki sklepowi GOG i około ośmiu latom pracy oddanych fanów gra stała się ponownie dostępna pod koniec ubiegłego roku.

„Starannie przeprojektowaliśmy kod, importując go do własnego silnika KEX, potężnego narzędzia, które pozwala nam tworzyć porty konsoli klasycznych tytułów, nawet w obliczu skomplikowanych sytuacji” - to słowa Larry'ego Kupermana, dyrektora ds. Rozwoju biznesu w Nightdive. W Blade Runner wcielasz się w detektywa Raya McCoya, który, podobnie jak główny bohater filmu Rick Deckard, ma za zadanie polowanie na replikantów. Kiedy gra została pierwotnie wydana, krytycy i fani chwalili ją za kierunek artystyczny i grafikę, co wg Stephena Kicka, prezesa Nightdive, zostanie przez studio zachowane. „Chociaż możesz czerpać korzyści z grania na nowoczesnym sprzęcie, powinna ona wyglądać i czuć się nie taka, jaka faktycznie była, ale tak wyśmienitą, jak ją pamiętasz”. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Gra pojawi się na Steam oraz na konsolach Playstation 4, Xbox One i Nintendo Switch jeszcze w tym roku.

