Mod dodający utwór Toss a coin to your Witcher do gry Wiedźmin

Modów do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon jest na potęgę. Jak pokazuje licznik w serwisie NexusMods, tytułowi dedykowanych jest ponad 4,5 tysiąca modów (większość ostatnich to wygląd postaci przerobiony na podobizny aktorów netfliksowego serialu). Druga część przygód Białego Wilka ma sporo mniej możliwych do zastosowania modów, bo tylko 660. Pierwsza część z kolei może pochwalić się jeszcze o połowę mniejszą bazą modyfikacji, niż Wiedźmin 2. Jednak to właśnie dla tej części modder o nicku hub997 przygotował świetny plik, dzięki któremu w grze będziemy w stanie odtworzyć cutscenkę opatrzoną popularnym utworem Toss a coin to your Witcher, pochodzącym ze wspomnianego już serialu od Netfliksa.

Modder o nicku hub997 przygotował plik, dzięki któremu w grze Wiedźmin będziemy w stanie odtworzyć cutscenkę opatrzoną popularnym utworem z serialu Netflixa, czyli Toss a coin to your Witcher.

Wspomniany mod, nazwany po prostu jako 'Toss a coin to your Witcher Cutscene Mod' podmienia w zasadzie przerywnik filmowy w lokacji Karczma (The New Narakort). Modder opierał się na innej modyfikacji - Rise of the White Wolf Enhanced Edition (KLIK), która umożliwiła podłożenie muzyki pod występ barda Iskra, dodając mu więcej werwy. Co to oznacza? Że oglądający występ tłum nie stoi jak drewniane kołki, zaś sam bard otrzymał zsynchronizowane pod utwór ruchy.



Utwór Toss a coin to your Witcher w 10 językach.

Wspomnianą modyfikację możecie odnaleźć pod TYM linkiem. Warto wspomnieć, że hub997 zapowiada jeszcze jedną przeróbkę, z kolejnym utworem z serialu oraz dalsze prace nad usprawnianiem aktualnej wersji moda. Instalacja pliku jest bajecznie prosta - wystarczy rozpakować go do folderu gry Override i cieszyć się głosem netfliksowego Jaskra. A wideo z efektem całej tej modyfikacji znajdziecie już poniżej. Jak pisaliśmy niedawno, Dzięki serialowi Wiedźmin, gry i książki są jeszcze popularniejsze. Czy ktoś z Was również sięgnął po książki i gry z uniwersum dopiero po zapoznaniu się z serialem Netfliksa?

Źródło: Nexus Mods