Grand Theft Auto IV: Podajemy przyczynę usunięcia gry ze Steam

Z końcem ubiegłego tygodnia, na platformie Steam, wielu graczy musiało mocno się zdziwić. W sklepie Valve usunięto bowiem możliwość zakupu popularnego tytułu Grand Theft Auto IV. Strona gry pozostała, podobnie jak zakupione już gry na kontach graczy, zniknęła jednak możliwość nabycia produkcji, jeśli dotąd jej nie mieliśmy. Jeśli więc planowaliście wyrwać ów tytuł w najbliższej wyprzedaży (23 - 27 stycznia 2020), należy obejść się ze smakiem. Gorzej, że póki co nawet oficjalny launcher Rockstara o "przewrotnej" nazwie Rockstar Games Launcher, póki co nie wspiera wspomnianej gry. W dniu zniknięcia tytułu ze Steam, niejeden z nas zastanawiał się, skąd taka decyzja. Dziś mamy odpowiedź.

Pewną poszlaką w sprawie może być fragment opisu gry: "UWAGA: Firma Microsoft nie umożliwia już tworzenia nowych kont na platformie Games for Windows – LIVE w Grand Theft Auto IV. Aby zalogować się na nowe konto w grze, należy je uprzednio założyć pod adresem account.xbox.com". Możliwe więc, że powodem jest więc właśnie niesławna, mocno powiązana usługa GFWL, która jest już nieaktywna - pisaliśmy w sobotę w newsie Grand Theft Auto IV nie można już kupić na Steamie. I faktycznie, winna zaistniałej sytuacji jest niedziałająca już platforma Games for Windows Live, na którą pierwotnie powstała pecetowa wersja hitu od Rockstara.

Informację dotyczącą problemu podał serwisowi The Verge rzecznik prasowy firmy Rockstar: Ponieważ Microsoft nie obsługuje już Games For Windows Live, nie jest już możliwe wygenerowanie dodatkowych kluczy potrzebnych do kontynuowania sprzedaży bieżącej wersji gry. Obecnie wciaż szukamy innych opcji dystrybucji GTA IV na PC. Więcej informacji udostępnimy tak szybko, jak to możliwe. Rockstar nie jest pierwszą firmą, która musiała usunąć GFWL z jednej ze swoich gier, jednak większość innych firm rozpoczęła ten proces już w 2013 roku, kiedy stało się jasne, że Microsoft odchodzi od tej usługi. Wówczas GFWL zniknęło z gier Batman: Arkham oraz BioShock.

