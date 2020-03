Ghost of Tsushima - poznaliśmy konkretną datę premiery gry

W ubiegłym roku podczas targów E3 zaprezentowano bardzo dobry gameplay z gry Ghost of Tsushima, która będzie już najprawdopodobniej ostatnią ekskluzywną grą dla PlayStation 4 przed premierą następcy w postaci PlayStation 5. W grudniu ubiegłego roku z kolei, podczas gali The Game Awards, otrzymaliśmy nowy materiał z rozgrywki oraz informację o wstępnej dacie premiery ustalonej na lato 2020 roku. Od tamtego czasu nie otrzymywaliśmy żadnych informacji o grze aż do dzisiaj, kiedy gracze dostali nowy zwiastun fabularny, przybliżający nam głównego bohatera oraz postacie, które napotkamy na swojej drodze. Przy okazji studio Sucker Punch ujawniło w końcu konkretną datę premiery - w Ghost of Tsushima zagramy niedługo po premierze The Last of Us: Part II!

Ghost of Tsushima otrzymała w końcu konkretną datę premiery - gra studia Sukcer Punch zadebiutuje 26 czerwca na konsoli PlayStation 4.

Tegoroczny okres letni będzie wyjątkowo gorący dla graczy PlayStation 4. Dokładnie 29 maja zadebiutuje The Last of Us: Part II, który zaprezentuje ciąg dalszy historii Ellie oraz Joela. Dotychczasowe materiały wskazują, że będzie to jeden z najlepiej prezentujących się gier na PlayStation 4. Ostatnim dużym tytułem, który wciąż nie miał ustalonej konkretnej daty premiery był Ghost of Tsushima. Dzisiaj studio Sucker Punch oraz Sony ujawnili wyczekiwaną przez wielu graczy informację - tytuł zadebiutuje na konsoli już 26 czerwca, a więc raptem cztery tygodnie po premierze gry od Naughty Dog. Oprócz informacji o dacie premiery, otrzymaliśmy również nowy zwiastun fabularny z elementami gameplayu.

Poznaliśmy także zawartość edycji specjalnej oraz kolekcjonerskiej. Pierwsza z nich będzie wyposażona m.in. w limitowany steelbook oraz kilka cyfrowych dodatków: mini-artbook (48 stron) oraz kilka dodatków w samej grze. Edycja specjalna została wyceniona na 69,99 USD (ok. 300 zł w Polsce). Z kolei Edycja Kolekcjonerska zawiera m.in. replikę maski, z której będziemy korzystać podczas rozgrywki. Studio podkreśla, iż replikę maski wykonano z żywicy polimerowej, dzięki czemu jest dość ciężka i dobrze wykonana. Nie zabraknie ponadto m.in. steelbooka, płóciennej mapy, Sashimono - małego sztandaru używanego podczas bitew w Japonii, Furoshiki - chusty z materiału, służącej w Japonii tradycyjnie do owijania, pakowania i przenoszenia różnego rodzaju przedmiotów, 48-stronicowego artbooka oraz zestawu cyfrowych dodatków. Edycję kolekcjonerską wyceniono na 169,99 USD (ok. 700 zł w Polsce).

Źródło: Sony