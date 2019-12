Dzięki serialowi Wiedźmin, gry i książki są jeszcze popularniejsze

W obecnych czasach wielkie marki to zestaw naczyń połączonych. Sukces w jednym medium przekłada się na popularność w innym. Chyba nikt bardziej namacalnie teraz tego nie może odczuć, jak Andrzej Sapkowski, showrunnerka serialu Lauren Schmidt Hissrich oraz CD Projekt RED. Jak się okazuje, sukces netflixowej adaptacji prozy Sapkowskiego w formie serialu wyniósł skądinąd świetnie do tej pory radzącą sobie markę Wiedźmin na jeszcze wyższy poziom popularności. Zyskał na tym zarówno autor powieści, jak również twórcy Dzikiego Gonu, który przeżywa teraz istny renesans popularności. Co więcej, gra cieszy się jeszcze większym wzięciem niż w momencie jej premiery.

Marka Wiedźmin święci tryumfy w każdej możliwej formie. Serial Netflix wywindował powieści Sapkowskiego do miana światowych bestsellerów, a gry CD Projekt RED są popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Poprzedni rekord liczby jednocześnie grających w Wiedźmina 3: Dziki Gon graczy na Steamie wynosił około 92 000 osób. Dane z 29 grudnia 2019 wykazały, że tamtego dnia na platformie Valve w Dziki Gon grało ponad 94 000 osób. Na popularności na Steam zyskały także wiekowa jedynka (także z nowym rekordem, 12k równocześnie "wiedźminujących" graczy) i dwójka. Także na platformie Twitch dało się zaobserwować duży skok popularności Dzikiego Gonu, a grę streamowała ostatnio nawet Sasha Grey. Trzecia część Wiedźmina była ostatnio dostępna na wielu promocjach, na PC i PS4 oraz Xbox One. Na tej ostatniej platformie można w nią grać w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Oprócz tego od października ostatnia odsłona przygód Geralta jest dostępna na Switchu. Nie możemy tutaj liczyć na żadne twarde dane, ale na pewno obecność w XGP oraz na Switchu w znaczący sposób wpłynęły na popularność gry.



statystyki popularności Wiedźmina 3 na Steamie podane przez community managera CDPR (wynik ten został potem poprawiony)

Wielkim zwycięzcą jest tutaj także Andrzej Sapkowski, którego powieści wdarły się do listy top 50 bestsellerów amerykańskiego Amazonu (oraz top 5 fantasy), a wiele z nich zostało kompletnie wyprzedanych. Także w Europie, np. we Francji w książkowych bestsellerach na dziesięć czołowych pozycji, cztery z nich należą do Wiedźmina. Sapkowski renegocjował ostatnio umowę z CD Projekt RED, która teraz rozszerzy markę o nowe elementy, co zapewne będzie oznaczało między innymi kolejne gry w tym uniwersum. Katalizatorem sukcesu był oczywiście serial Netflix, który jest obecnie najpopularniejszym serialem (wg Parrot Analytics, mierząc popyt wyrażony liczbą reakcji na social media), przebijając nawet The Mandalorian z ulubieńcem internetu, Baby Yodą. Wiedźmin jest także drugim najpopularniejszym serialem Netflixa pod względem liczby widzów (kryteria są szemrane - minimum dwie minuty w ciągu 28 dni od premiery, ale to jedyne, jakie mamy). Tryumf Wiedźmina na wszystkich frontach niewątpliwie wywrze presję na CD Projekt RED odnośnie nowej gry. Firma od momentu wydania pierwszej części Wiedźmina zanotowała na swoich akcjach 21000% stopę zwrotu. Osobiście życzyłbym drugiemu sezonowi serialu na Netflixie większego budżetu, a kolejnej grze CDPR lepszego systemu walki.

Źródło: Variety, Polygon, Kotaku, Reddit