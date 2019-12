Fani przerabiają Medieval II Total War na grę w świecie Wiedźmina

Serialowy Wiedźmin zatrząsł teraz światem popkultury. Okres poprzedzający i następujący po premierze serialu skrzętnie wykorzystali m.in. Sony, oferując potężną obniżkę Dzikiego Gonu, czy Microsoft umieszczając go w Xbox Game Pass. Natomiast osoby, które już skonsumowały pierwszy, ośmioodcinkowy sezon, jaki zaserwował w całości od razu Netflix, mogą czuć pewien niedosyt. Może więc zaciekawić ich najnowsza modyfikacja do gry Medieval II: Total War, zwana The Witcher: Total War, którą właśnie ogłoszono na portalu Mod DB. Najnowszy mod do Total Wara, jak można się łatwo domyślić, ma zmieniać realia świata na te znane z prozy Sapkowskiego i gier CD Projekt RED oraz innych mediów.

Mieliśmy RPG-a, karciankę, grę planszową, MOBA, ale Wiedźmina w wersji strategicznej jeszcze nie widzieliśmy. The Witcher: Total War, z braku bardziej fortunnego słowa, to tzw. totalna konwersja, a więc projekt mający w założeniu zastąpić wszystkie oryginalne elementy. Modyfikacja Medieval II: Total War (tutaj strona na Mod DB) inspirowana jest zarówno książkami, grami wideo, jak i komiksami. Jej autorzy zapowiedzieli, że będą również czerpać inspirację z serialu Netflix. W totalnej, wiedźminowskiej konwersji Medieval II otrzymamy najważniejsze postaci oraz dobrze znane lokacje z uniwersum Wiedźmina.

Początkowo twórcy planują nam oddać do dyspozycji mapę, składającą się z Velen i Novigradu, a będziemy wybierać spośród trzech grywalnych frakcji. Będą nimi Redania, imperium Nilfgaardu oraz Novigrad, każda z osobną kampanią. Docelowo twórcy chcą umieścić trzydzieści frakcji, podzielonych na siedem różnych kultur (Królestwa Północy, Królestwa Południa, Krasnoludy, Skellige, Aen Seidhe, Aen Elle, Offir) oraz sto dziewięćdziesiąt dziewięć regionów. Te dwie wartości są odgórnie założonymi limitami silnika Medieval II. Tereny mają być odwzorowane z map CD Projekt RED oraz opisów wziętych z kanonu. Projekt ten jest we wczesnej fazie rozwoju (pracuje nad nim zaledwie grupa trzech osób), a deweloperzy trzynastego dnia każdego miesiąca będą publikować nową aktualizację z postępem swoich prac. Nie wiemy, kiedy ukaże się pierwsza grywalna wersja konwersji, ale miejmy nadzieję, że wkrótce.

